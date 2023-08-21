Ministro da Espanha considera inaceitável beijo de dirigente em jogadora e exige desculpas

No canto direito da imagem é possível ver Luis Rubialies beijando Jenni Hermoso Crédito: Reprodução / TV Globo

Apesar da vitória da Espanha contra a Inglaterra na final da Copa do Mundo Feminina, um fato repercutiu mais que o jogo em si. No momento da premiação das atletas, o presidente da Real Federação Espanhol de futebol, Luis Rubiales, deu um beijo na boca de Jenni Hermoso, um dos destaques da seleção na conquista do primeiro título mundial, e a imagem rodou o mundo, causando revolta nas redes sociais.

Em participação no programa "Las Mañanas", da Rádio Nacional España, Miquel Iceta, Ministro da Cultura e do Desporto da Espanha, classificou a atitude de Rubiales como inaceitável e exigiu um pedido de desculpas do Presidente da Federação.

"Parece-me inaceitável. Vivemos um momento de igualdade, direitos e respeito pelas mulheres. Todos devemos ter um cuidado especial em nossas atitudes e ações. Acredito que é inaceitável beijar uma jogadora na boca para parabenizá-la. Pelo que vi, acho que deve ser dito: todos nós merecemos respeito. A primeira coisa que você deve fazer é se explicar e dar desculpas. Isso é lógico e razoável. Nós que temos responsabilidades públicas temos que ter muito cuidado porque estamos passando um recado para a sociedade e o recado é: igualdade de direitos é respeito", comentou o ministro em sua participação no programa de rádio.

Após a premiação do título mundial e de toda a repercussão do beijo em Hermoso nas redes sociais, Rubiales foi perguntado sobre o fato ainda no estádio pela rádio Marca, da Espanha, e preferiu ver o momento como um pico de alegria entre amigos.

"Não vamos dar atenção aos idiotas e aos estúpidos, sério. É um pico de dois amigos comemorando algo, não estamos aqui para besteira. Vamos ignorar e curtir as coisas boas e nem me falem de perdedores que não consigo ver o que há de errado. É uma coisa sem maldade. Se existem tolos, que continuem com suas tolices. Prestemos atenção naqueles que não são tolos.É algo sem maldade e sem sentido", disse o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.

Por meio das redes sociais, momentos após receber a medalha e o beijo de Luis Rubiales, Jenni Hermoso disse que não tinha gostado do que havia acontecido entre os dois. Horas depois, a meia tentou explicar como viu tudo que passou para a agência de notícias EFE e mudou um pouco sua opinião.