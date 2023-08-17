Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do lance

Arbitragem erra ao marcar pênalti para o Flamengo no jogo contra o Grêmio

O jogador do time gaúcho não abriu o braço para cortar a bola. Além disso, o cabeceio do Léo Pereira foi muito perto do defensor, portanto, nem daria tempo dele abrir o braço de forma intencional

Públicado em 

17 ago 2023 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

O árbitro Braulio da Silva Machado consultou o VAR e assinalou pênalti para o Grêmio
O árbitro Braulio da Silva Machado consultou o VAR e assinalou pênalti para o Grêmio Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
Na vitória do Flamengo sobre o Grêmio a arbitragem achou um pênalti a favor do Rubro-Negro quando jogador Rodrigo Ely subiu para cabecear a bola e por isso abriu o braço, ou seja, ele não abriu o braço para cortar a bola. Além disso, o cabeceio do Léo Pereira foi muito perto do defensor, portanto, nem daria tempo dele abrir o braço de forma intencional.
Normalmente, não se marca um pênalti nesse tipo de lance, mas infelizmente, o olhar eletrônico "garimpou", e achou um toque normal de uma disputa de bola no alto e o transformou em um pênalti que é um lance decisivo em uma partida e que merece uma análise mais dentro da realidade de uma disputa de bola.

Arbitragem capixaba contestada

A estreia do árbitro capixaba, Arthur Rabelo, na Série A do Campeonato Brasileiro foi muito contestada pelo Athletico-PR, mesmo tendo vencido o Cuiabá por 2 a 0. Vendo o jogo, achei que ele estava nervoso pela estreia, se perdeu na parte disciplinar e acabou comprometendo sua atuação.

Arbitragem feminina

A arbitra brasileira Edina Alves também foi alvo de reclamações por parte da seleção sueca na semifinal da Copa do Mundo Feminina quando perdeu a classificação para a final para Espanha. Curiosamente, as suecas reclamaram que Edina conversava com as jogadoras espanholas e não sabia se comunicar com elas em seu idioma, o que, na visão delas, atrapalhou muito a equipe na partida.

Veja Também

Conmebol mantém cartão vermelho de Marcelo: sem querer também é falta

Comissão de arbitragem da FES erra ao expor nome de árbitros punidos

Critérios diferentes de Raphael Claus beneficiaram o Flamengo na Copa do Brasil

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

copa do brasil Futebol Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados