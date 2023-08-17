Arbitragem erra ao marcar pênalti para o Flamengo no jogo contra o Grêmio

O árbitro Braulio da Silva Machado consultou o VAR e assinalou pênalti para o Grêmio Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Na vitória do Flamengo sobre o Grêmio a arbitragem achou um pênalti a favor do Rubro-Negro quando jogador Rodrigo Ely subiu para cabecear a bola e por isso abriu o braço, ou seja, ele não abriu o braço para cortar a bola. Além disso, o cabeceio do Léo Pereira foi muito perto do defensor, portanto, nem daria tempo dele abrir o braço de forma intencional.

Normalmente, não se marca um pênalti nesse tipo de lance, mas infelizmente, o olhar eletrônico "garimpou", e achou um toque normal de uma disputa de bola no alto e o transformou em um pênalti que é um lance decisivo em uma partida e que merece uma análise mais dentro da realidade de uma disputa de bola.

Arbitragem capixaba contestada

A estreia do árbitro capixaba, Arthur Rabelo, na Série A do Campeonato Brasileiro foi muito contestada pelo Athletico-PR, mesmo tendo vencido o Cuiabá por 2 a 0. Vendo o jogo, achei que ele estava nervoso pela estreia, se perdeu na parte disciplinar e acabou comprometendo sua atuação.

Arbitragem feminina