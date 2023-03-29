Time da NBA vai reformar duas quadras do Saldanha da Gama

Quadra do Saldanha da Gama será reformada pelo Cleveland Cavaliers Crédito: Kloss Foto/Saldanha Divulgação

O Cleveland Cavaliers, clube da NBA em que o pivô capixaba Anderson Varejão atuou por 13 temporadas, vai realizar a reforma de duas quadras do tradicional Saldanha da Gama. A iniciativa faz parte do plano de ações da franquia no país e terá presenças de executivos dos Cavs, do presidente do clube capixaba e de Anderson Varejão. A parceria será oficializada em evento que será realizado no Saldanha, em Vitória, no dia 6 de abril, às 9h30.

Com essa iniciativa, o Cleveland Cavaliers tem o objetivo de aumentar sua presença no Brasil. A franquia de Ohio planeja diversas iniciativas no país como reformas e entregas de quadras, ações sociais e camps, conteúdos em plataformas digitais, entre outros, levando o esporte às comunidades e aproximando ainda mais os Cavs dos fãs brasileiros.

A ação em terras capixabas, em especial, também é um reconhecimento para um dos jogadores mais queridos pelo time americano. Varejão, que fez suas primeiras cestas no Saldanha, hoje é consultor de desenvolvimento de atletas e embaixador global do Cleveland Cavaliers, equipe onde atuou por 13 temporadas. Pelo clube de Ohio, o pivô acumulou 596 jogos na temporada regular (208 como titular), com médias de 7,5 pontos e 7,5 rebotes em 24,9 minutos por jogo. E também foi campeão duas vezes da Conferência Leste (2007 e 2015).

Carinhosamente chamado pelos torcedores do Cavs por "Wild Thing" (Coisa Selvagem na tradução livre), por conta de seu estilo aguerrido em quadra e também por seus longos cabelos, Varejão era homenageado esporadicamente com a "Noite das Perucas". Em um jogo específico, os torcedores presentes no ginásio recebiam perucas para ter a experiência de como era ter o cabelo do pivô capixaba.

Cleveland Cavaliers na NBA Crédito: Instragram | @cavs