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Basquete

Time da NBA vai reformar duas quadras do Saldanha da Gama

Cleveland Cavaliers, equipe em que Anderson Varejão brilhou na NBA, fará ação que faz parte de plano de ações da franquia no país

Publicado em 29 de Março de 2023 às 12:50

Públicado em 

29 mar 2023 às 12:50
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Quadra do Saldanha da Gama será reformada pelo Cleveland Cavaliers
Quadra do Saldanha da Gama será reformada pelo Cleveland Cavaliers Crédito: Kloss Foto/Saldanha Divulgação
O Cleveland Cavaliers, clube da NBA em que o pivô capixaba Anderson Varejão atuou por 13 temporadas, vai realizar a reforma de duas quadras do tradicional Saldanha da Gama. A iniciativa faz parte do plano de ações da franquia no país e terá presenças de executivos dos Cavs, do presidente do clube capixaba e de Anderson Varejão. A parceria será oficializada em evento que será realizado no Saldanha, em Vitória, no dia 6 de abril, às 9h30.
Com essa iniciativa, o Cleveland Cavaliers tem o objetivo de aumentar sua presença no Brasil. A franquia de Ohio planeja diversas iniciativas no país como reformas e entregas de quadras, ações sociais e camps, conteúdos em plataformas digitais, entre outros, levando o esporte às comunidades e aproximando ainda mais os Cavs dos fãs brasileiros. 
A ação em terras capixabas, em especial, também é um reconhecimento para um dos jogadores mais queridos pelo time americano. Varejão, que fez suas primeiras cestas no Saldanha, hoje é consultor de desenvolvimento de atletas e embaixador global do Cleveland Cavaliers, equipe onde atuou por 13 temporadas. Pelo clube de Ohio, o pivô acumulou 596 jogos na temporada regular (208 como titular), com médias de 7,5 pontos e 7,5 rebotes em 24,9 minutos por jogo. E também foi campeão duas vezes da Conferência Leste (2007 e 2015). 
Carinhosamente chamado pelos torcedores do Cavs por "Wild Thing" (Coisa Selvagem na tradução livre), por conta de seu estilo aguerrido em quadra e também por seus longos cabelos, Varejão era homenageado esporadicamente com a "Noite das Perucas". Em um jogo específico, os torcedores presentes no ginásio recebiam perucas para ter a experiência de como era ter o cabelo do pivô capixaba. 
Cleveland Cavaliers
Cleveland Cavaliers na NBA Crédito: Instragram | @cavs
A poucos jogos do fim da temporada regular 2022/2023 na NBA, o Clevelan Cavaliers é o quarto colocado da Conferência Leste e já assegurou vaga nos Playoffs. Donovan Mitchell é o grande nome do time neste ano e é a esperança da torcida na luta pelo título da liga de basquete mais disputada do mundo.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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