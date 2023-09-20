Ciclovia da Terceira Ponte passa no teste, mas pode melhorar

A ciclovia da Terceira Ponte, como vem sendo testemunhado pelo tráfego frequente no local desde a inauguração, parece mais desafiadora do que é na prática. Não precisa ser atleta para desfrutar dessa nova estrutura dedicada à mobilidade. Evidentemente, a prudência não pode faltar. Um bom conjunto de marchas ajuda na empreitada, e os freios precisam estar em dia para garantir a proteção dos ciclistas.

E é nesse aspecto que a infraestrutura de mobilidade disponível para o seu uso poderia melhorar. A reportagem teve certa dificuldade para conseguir, na estação da Praça do Papa, uma bicicleta do Bike Vitória com os freios regulados e pneus cheios. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que funcionários da empresa que administra o serviço "passam em todas as estações recolhendo os equipamentos danificados, repondo peças e acessórios e as próprias bikes quando necessário para que nenhum ponto fique desfalcado". Mas reclamações dos usuários sobre a falta de manutenção são comuns.