Vereadores de Guarapari ganham mais, a população perde mais

Sessão extraordinária da Câmara de Guarapari realizada em 12/09/23 Crédito: Reprodução/YouTube

A onda de aumentos salariais expressivos autoconcedidos pelos vereadores de vários municípios capixabas chegou à Câmara de Guarapari nesta semana , quando os parlamentares aprovaram o reajuste de 117,3% que passa a valer a partir da próxima legislatura, em 2025. Dos atuais R$ 6,9 mil, o valor recebido pelos vereadores vai chegar a R$ 15 mil. A votação durou menos de 8 minutos, decidida com a urgência que é cara às pautas impopulares.

Não bastasse, a Câmara de Guarapari também aprovou projeto que autoriza o pagamento de 13º salário, engordando ainda mais os rendimentos anuais dos vereadores. Como o reajuste é um projeto de resolução, ele pode ser promulgado pela própria câmara municipal. Já o projeto de lei que autoriza o 13º salário precisa passar pela sanção do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), que tem 15 dias para tomar a decisão, a partir do recebimento do texto.

Desde o fim do ano passado, vereadores de ao menos 20 municípios capixabas já garantiram reajustes robustos para a próxima legislatura, a partir de janeiro de 2025. Ninguém deve se deixar enganar que, por isso, não sejam decisões em benefício próprio. Mesmo que a renovação das casas legislativas seja considerável a cada eleição, a reeleição é uma meta para muitos parlamentares.

Os vereadores ganham, a população perde. O aumento salarial em Guarapari, de acordo com o economista e professor universitário Felipe Storch, em entrevista ao Bom Dia ES, terá um impacto de R$ 1,8 milhão nas contas públicas em 2025, R$ 1,9 milhão em 2026 e pouco mais de R$ 2 milhões em 2027. "Eu busquei o site da Prefeitura de Guarapari, uma ordem de implementação de três creches em 2019, o mais recente que achei. E essas três creches custaram por volta de R$ 2 milhões", informou o economista, fazendo uma comparação que demonstra os possíveis prejuízos nos serviços prestados à população.

Há muitos pontos a serem questionados diante de mais um aumento tão expressivo no legislativo municipal, por mais que aleguem, no caso de Guarapari, que não tinham o salário reajustado desde 2012. Nem sempre há dedicação exclusiva ou número de sessões que justifiquem remunerações tão acima da média salarial do trabalhador brasileiro. Os vereadores são os representantes eleitos mais próximos da população, responsáveis pelas demandas mais urgentes, mas decisões tão patrimonialistas como aumento de salários acabam aumentando essa distância.

Votaram contra o aumento

Izac Queiroz (PP)

Professor Luciano (PDT)

Rodrigo Borges (Republicanos)

Rosana Pinheiro (Cidadania)

Votaram a favor do aumento

Dito Xaréu (PSDB)

Dr. Franz (PP)

Dr. Humberto (Patriota)

Dudu Corretor (Cidadania)

Enis Gordin (PSB)

Léo Dantas (Patriota)

Max Junior (Avante)

Marcelo Rosa (PL)

Oldair Rossi (União)

Sabrina Astori (DC)

Abstenções

Wendel Lima (MDB), presidente

Ausentes