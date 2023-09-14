Vereadores de ao menos 20 cidades capixabas já garantiram salários mais altos para a próxima legislatura, que começa a partir de janeiro de 2025. Além disso, seis Legislativos municipais também aumentaram o número de vagas nas Câmaras de Vereadores, ampliando as chances dos futuros candidatos na disputa por cadeiras nas eleições de 2024. Ao todo, foram aprovadas modificações em 21 câmaras, seja de salário, seja de vagas.
Entre os municípios que fizeram as duas alterações estão quatro da Grande Vitória — Vitória, Viana, Serra e Vila Velha — mais Sooretama. Os vereadores da Serra chegaram a aprovar em primeiro turno o retorno do número de cadeiras para a quantidade atual, 23, em vez das 25 aprovadas em dezembro de 2022, mas a proposta segue parada na Presidência da Casa desde maio sem ser votada em segundo turno. Se isso não ocorrer, o número de vagas ficará mesmo em 25.
Em Vila Velha, a ampliação do número de vagas de 17 para 21 foi confirmada no final de junho deste ano. Assim como em muitos casos de aumento salarial, a proposta de Emenda à Lei Orgânica do município 01/2023 que garantiu mais quatro cadeiras na Câmara de Vila Velha tramitou sem muita transparência.
Também já foi aprovada a ampliação do número de vagas para a próxima legislatura na Câmara de Marechal Floriano. O município, localizado na região Serrana do Espírito Santo, é o único dos que aprovaram algum tipo de alteração que ainda não aumentou o subsídio dos vereadores para 2025.
Veja câmaras no ES que já aprovaram aumento de salário ou vagas de vereadores
Salários mais altos
Dos sete municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, seis já garantiram aumento salarial para a legislatura de 2025 a 2028. Primeiro, Cariacica, em janeiro de 2022, e o segundo, Vila Velha, em dezembro do ano passado. Em março deste ano foi a vez dos parlamentares de Viana adotarem o reajuste.
Em Vitória e na Serra, os vereadores garantiram a elevação do subsídio para o teto no Estado — R$ 17.681,99. Na Capital, os vereadores derrubaram o veto do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para que o aumento pudesse valer.
Já na Serra, o prefeito Sergio Vidigal (PDT) não se manifestou e a Câmara promulgou o texto que prevê salário mais alto em 2025. O aumento para os vereadores de Vitória foi aprovado em maio, assim como na Serra, ocorrido em uma votação-relâmpago e sem transmissão ao vivo.
A última das câmaras da Grande Vitória a garantir aumento foi a de Guarapari, que aprovou reajuste de 117,3% para os vereadores, no dia 12 de setembro, por meio de projeto de resolução.
Conforme levantamento feito por A Gazeta, também aprovaram aumento de salário para os vereadores as câmaras dos seguintes municípios: Alegre, Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Castelo, Domingos Martins, João Neiva, Nova Venécia, Pancas, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, São Mateus e São Gabriel da Palha.
Confira abaixo os municípios onde as câmaras já aprovaram algum tipo de alteração nos salários ou no número de cadeiras a partir da próxima legislatura.