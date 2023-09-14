Veja câmaras no ES que já aprovaram aumento de salário ou vagas de vereadores

Vereadores de ao menos 20 cidades capixabas já garantiram salários mais altos para a próxima legislatura, que começa a partir de janeiro de 2025. Além disso, seis Legislativos municipais também aumentaram o número de vagas nas Câmaras de Vereadores, ampliando as chances dos futuros candidatos na disputa por cadeiras nas eleições de 2024. Ao todo, foram aprovadas modificações em 21 câmaras, seja de salário, seja de vagas.