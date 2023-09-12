Câmara de Guarapari aprova aumento de 117% para vereadores e 13° salário

Em menos de 8 minutos, os vereadores de Guarapari aprovaram aumento de 117,3% para o salário que os parlamentares do município vão receber a partir da próxima legislatura, que se inicia em 2025. O valor do subsídio vai passar dos atuais R$ 6,9 mil para R$ 15 mil, enquanto o do presidente da Casa vai ter reajuste de 89%, pois ele recebe atualmente R$ 7.935,00.
A aprovação do aumento ocorreu por 10 votos favoráveis e quatro contrários, assim como o do projeto que autoriza o pagamento de 13º salário aos vereadores de Guarapari a partir de 2025. As matérias foram votadas em sessão extraordinária realizada no final da tarde desta terça-feira (12), com transmissão ao vivo pelo canal do Legislativo municipal no YouTube.
Por se tratar de projeto de resolução, o reajuste dos vereadores pode ser promulgado pela própria Câmara de Guarapari. Já o projeto de lei que autoriza os parlamentares a receberem 13º salário precisa passar pela sanção do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB). A legislação prevê prazo de 15 dias para manifestação do chefe do Executivo, a partir do recebimento do texto.
As duas propostas foram aprovadas pelas comissões de Justiça e de Finanças da Casa. Já na votação em plenário, os textos receberam votos contrários dos vereadores Izac Queiroz (PP), Professor Luciano (PDT), Rodrigo Borges (Republicanos) e Rosana Pinheiro (Cidadania).
Câmara de Guarapari aprova aumento de 117% para vereadores e 13º salário
Autor das matérias, o presidente da Casa, Wendel Lima (MDB), se absteve de votar, já que o placar foi suficiente para a aprovação dos textos. O voto dele só seria obrigatório em caso de empate. Os vereadores Kamilla Rocha (PTB) e Fábio Veterinário (PSB) estavam ausentes e não participaram da votação.
Nos bastidores, os vereadores favoráveis ao aumento alegam que o salário não é reajustado desde 2012 e, por isso, o percentual acabou sendo mais alto para compensar a defasagem. A reportagem tentou falar com o presidente da Câmara até a publicação desta reportagem, mas ele não atendeu às ligações.
Veja como votaram os vereadores de Guarapari:
- Dito Xaréu (PSDB) - Sim
- Dr. Franz (PP) - Sim
- Dr. Humberto (Patriota) - Sim
- Dudu Corretor (Cidadania) - Sim
- Enis Gordin (PSB) - Sim
- Léo Dantas (Patriota) - Sim
- Max Junior (Avante) - Sim
- Marcelo Rosa (PL) - Sim
- Oldair Rossi (União) - Sim
- Sabrina Astori (DC) - Sim
- Izac Queiroz (PP) - Não
- Professor Luciano (PDT) - Não
- Rodrigo Borges (Republicanos) - Não
- Rosana Pinheiro (Cidadania) - Não
- Wendel Lima (MDB), presidente - Abstenção
- Kamilla Rocha (PTB) e Fábio Veterinário (PSB) estavam ausentes
O vereador Rodrigo Borges (Republicanos) afirmou que votou contrário à proposta de aumento porque achou injusto o percentual de mais de 100% de reajuste em comparação com a realidade dos servidores municipais de Guarapari.
"Tivemos várias votações para aumento dos servidores, sempre em torno de 10%. Um mês atrás tentamos derrubar o veto do prefeito para manter uma diretriz que previa aumento do tíquete dos servidores, e os mesmos vereadores da base do prefeito que votaram contra o servidor foram favoráveis ao aumento agora. Achei injusto esse percentual dentro da realidade do servidor", acrescentou Borges.
Com Guarapari, já são pelo menos 20 as câmaras municipais que garantiram salários mais altos para os vereadores na próxima legislatura. Conforme levantamento feito por A Gazeta em junho, os legislativos de outros 18 municípios já haviam aprovado remunerações mais altas para o mandato que se iniciará em janeiro de 2025. Em julho, foi a vez da Câmara de Conceição da Barra garantir aumento.