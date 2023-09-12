Câmara de Guarapari aprova aumento de 117% para vereadores e 13° salário

Aumento para vereadores foi aprovado durante sessão extraordinária da Câmara de Guarapari Crédito: Reprodução/YouTube

Em menos de 8 minutos, os vereadores de Guarapari aprovaram aumento de 117,3% para o salário que os parlamentares do município vão receber a partir da próxima legislatura, que se inicia em 2025. O valor do subsídio vai passar dos atuais R$ 6,9 mil para R$ 15 mil, enquanto o do presidente da Casa vai ter reajuste de 89%, pois ele recebe atualmente R$ 7.935,00.

A aprovação do aumento ocorreu por 10 votos favoráveis e quatro contrários, assim como o do projeto que autoriza o pagamento de 13º salário aos vereadores de Guarapari a partir de 2025. As matérias foram votadas em sessão extraordinária realizada no final da tarde desta terça-feira (12), com transmissão ao vivo pelo canal do Legislativo municipal no YouTube.

Por se tratar de projeto de resolução, o reajuste dos vereadores pode ser promulgado pela própria Câmara de Guarapari . Já o projeto de lei que autoriza os parlamentares a receberem 13º salário precisa passar pela sanção do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB). A legislação prevê prazo de 15 dias para manifestação do chefe do Executivo, a partir do recebimento do texto.

As duas propostas foram aprovadas pelas comissões de Justiça e de Finanças da Casa. Já na votação em plenário, os textos receberam votos contrários dos vereadores Izac Queiroz (PP), P rofessor Luciano (PDT), Rodrigo Borges (Republicanos) e Rosana Pinheiro (Cidadania).

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Autor das matérias, o presidente da Casa, Wendel Lima (MDB), se absteve de votar, já que o placar foi suficiente para a aprovação dos textos. O voto dele só seria obrigatório em caso de empate. Os vereadores Kamilla Rocha (PTB) e Fábio Veterinário (PSB) estavam ausentes e não participaram da votação.

Nos bastidores, os vereadores favoráveis ao aumento alegam que o salário não é reajustado desde 2012 e, por isso, o percentual acabou sendo mais alto para compensar a defasagem. A reportagem tentou falar com o presidente da Câmara até a publicação desta reportagem, mas ele não atendeu às ligações.

Veja como votaram os vereadores de Guarapari:



Dito Xaréu (PSDB) - Sim



Dr. Franz (PP) - Sim

Dr. Humberto (Patriota) - Sim

Dudu Corretor (Cidadania) - Sim

Enis Gordin (PSB) - Sim

Léo Dantas (Patriota) - Sim

Max Junior (Avante) - Sim

Marcelo Rosa (PL) - Sim

Oldair Rossi (União) - Sim

Sabrina Astori (DC) - Sim

Izac Queiroz (PP) - Não

Professor Luciano (PDT) - Não

Rodrigo Borges (Republicanos) - Não

Rosana Pinheiro (Cidadania) - Não

Wendel Lima (MDB), presidente - Abstenção

Kamilla Rocha (PTB) e Fábio Veterinário (PSB) estavam ausentes

O vereador Rodrigo Borges (Republicanos) afirmou que votou contrário à proposta de aumento porque achou injusto o percentual de mais de 100% de reajuste em comparação com a realidade dos servidores municipais de Guarapari.

"Tivemos várias votações para aumento dos servidores, sempre em torno de 10%. Um mês atrás tentamos derrubar o veto do prefeito para manter uma diretriz que previa aumento do tíquete dos servidores, e os mesmos vereadores da base do prefeito que votaram contra o servidor foram favoráveis ao aumento agora. Achei injusto esse percentual dentro da realidade do servidor", acrescentou Borges.