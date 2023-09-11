Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No STF

Comissionados no MPES: entidade quer manter ação contra criação de cargos

Associação Nacional dos Servidores diverge de posicionamento do órgão estadual, que quer o fim de ação no Supremo sob a alegação de que criou cargos efetivos para garantir proporcionalidade
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

11 set 2023 às 17:19

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 17:19

MPES
Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo: criação de cargos motivou ação no STF Crédito: Carlos Alberto Silva
Em manifestação apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e dos Estados (Ansemp) pede a continuidade do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) em que sete ministros já votaram para considerar inconstitucional a legislação que criou 307 cargos comissionados no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em 2019, e um pediu que seja observada a proporção de 70% de cargos efetivos para 30% de comissionados, que são de livre nomeação e exoneração.
A votação no STF teve início em fevereiro deste ano e está suspensa desde 2 de junho, quando o ministro Luiz Fux pediu vista dos autos. Além dele, faltam votar os ministros Rosa Weber, presidente do STF, e André Mendonça. Os sete que votaram pela inconstitucionalidade da norma de 2019 entenderam que o total de cargos em comissão no MPES é desproporcional ao de efetivos.
Contudo, no final de junho deste ano, projeto aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo e sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB) criou 778 cargos efetivos no MPES.
criação dos cargos teve como principal objetivo atender às exigências dos ministros do Supremo em relação à proporcionalidade entre cargos efetivos e comissionados no órgão capixaba, segundo informou a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, após a aprovação da matéria. 
Comissionados no MPES: entidade quer manter ação contra criação de cargos
Com esses novos cargos, o MPES passou a ter 1.295 vagas para efetivos, equivalente a 71,39% do total, contra 519 comissionados, ou 28,61% dos servidores. Usando esses dados como argumento, a procuradora-geral de Justiça pediu ao STF, em agosto, que encerre a ação sem concluir a votação. Ela alegou, ainda, que os dispositivos da norma anterior alvos de questionamentos foram revogados pela Lei 11.849/2023.
A Associação Nacional do MP discorda, pois afirma que os cargos novos não foram preenchidos e tampouco o MPES ou a Procuradoria-Geral do Estado, que assina a petição juntamente com Luciana Andrade, apresentaram "cronograma ou qualquer outro indicativo de planejamento administrativo de prover os cargos efetivos vagos, de modo a tornar proporcional o quantitativo de cargos efetivos providos com o número de cargos comissionados criados e providos."
"Se acolhida a pretensão do governo do Espírito Santo, basta criar um elevado quantitativo de cargos efetivos, mesmo não provendo-os, para assim abrir espaço para criar elevado quantitativo de cargos em comissão e provê-los, burlando o art. 37, II, da Constituição Federal e a jurisprudência desta Suprema Corte."
Marcio Ribeiro Cavalcante - Advogado da Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e dos Estados (Ansemp)
Em outras palavras, para a Associação Nacional do MP,  o STF encerrar a ação direta sem concluir o julgamento seria o equivalente a dar aval para a criação de cargos efetivos apenas no papel, sem preenchê-los efetivamente, a fim de possibilitar a criação e preenchimento de mais cargos em comissão.
Por isso, a entidade sustenta que a informação trazida pela procuradora-geral de Justiça e pelo governo do Estado ao processo sobre a criação dos novos cargos visa a tumultuar o julgamento da ação, considerando que já há maioria pela inconstitucionalidade da legislação e ainda não houve efeito prático nas novas vagas criadas.
A Ansemp apresenta, na manifestação feita no último dia 4 ao STF, um quadro comparativo entre a quantidade de cargos efetivos existentes e o número de vagas preenchidas efetivamente no Ministério Público Estadual, bem como os cargos em comissão ocupados. Ao final, afirma que há 440 efetivos em atuação e 406 comissionados. "Os comissionados hoje correspondem a mais de 92% dos cargos efetivos providos, o que não se mostra proporcional ou razoável", conclui a associação.
Diante disso, a entidade pede que o julgamento da ADI seja mantido e que o Supremo estabeleça parâmetros de proporcionalidade entre a quantidade de cargos em comissão e de cargos efetivos providos, e não em comparação com as vagas existentes em lei. 
Entre os ministros que já votaram, cinco acompanharam o relator, Edson Fachin, e defenderam a inconstitucionalidade da norma e  que o Ministério Público se adapte no prazo de 12 meses. O ministro Alexandre de Moraes divergiu apenas do prazo e votou para que a adaptação ocorra em 24 meses.
Já o ministro Nunes Marques, que pediu vista dos autos em fevereiro, votou em junho para considerar constitucional a legislação de 2019, determinando que seja observada a proporção de 70% dos cargos efetivos e 30% de comissionados no MPES, passando a valer esses índices em 18 meses.
Até esta segunda-feira (11) ainda não havia previsão para a ação voltar à pauta do STF.

O que diz o MPES

Em nota, o Ministério Público informou que aguarda respeitosamente o julgamento da ADI 5934 e esclarece que já existe procedimento instaurado visando à realização de concurso público para servidores.
"As leis aprovadas fortalecem a atividade administrativa e finalística do Ministério Público capixaba para garantir a defesa dos direitos da sociedade, preparando-o adequadamente para um mundo de rápidas e constantes transformações sociais e tecnológicas", completa a nota do MPES.

Veja Também

Jogo do bicho: as acusações contra assessor de vereador de Vitória

TCES dá prazo para Prefeitura da Serra explicar jeton a secretários

Onze ministros estiveram no ES em oito meses de governo Lula

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES espírito santo MPES STF Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados