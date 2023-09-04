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ES prestigiado

Onze ministros estiveram no ES em oito meses de governo Lula

Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, esteve no Espírito Santo nesta segunda-feira (4)
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

04 set 2023 às 13:32

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 13:32

Correção

05/09/2023 - 9:06
A primeira versão desta matéria informava que dez ministros visitaram o Espírito Santo em oito meses do governo Lula. Mas fora onze, com a vinda do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, em julho. Por isso, o título e o texto foram corrigidos e atualizados. 
Desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República, o Espírito Santo recebeu a visita de onze ministros do governo federal em pouco mais de oito meses, sendo a primeira delas em fevereiro deste ano e, a última, a do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), nesta segunda-feira (4), que cumpriu agenda no Estado.
Já a vinda da ministra da Saúde, Nísia Trindade, que também estava prevista para esta segunda e seria a 12ª da lista, foi adiada para o próximo dia 11 após o avião que a traria apresentar problemas. 
Governador Renato Casagrande (PSB) recebe o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB-SP), no Espírito Santo
Governador Renato Casagrande (PSB) recebeu Geraldo Alckmin (PSB-SP) no Espírito Santo em julho Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
O primeiro ministro a visitar o Estado na atual administração foi Márcio França (PSB-SP), que comando o Ministério dos Portos e Aeroportos. Ele chegou a terras capixabas em 13 de fevereiro, para visitar as obras do terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Linhares. Em 14 de abril, França retornou ao Estado para a inauguração do novo aeroporto da cidade do Norte capixaba.
No mês seguinte, foi a vez dos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés (PDT-AP), e dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), chegarem. O primeiro desembarcou no dia 7 de março para lançamento do Fundo Cidades, enquanto o segundo visitou as obras do Contorno do Mestre Álvaro, no dia 24.
Depois, em abril, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), prometeu investimentos para reforçar a segurança das escolas, durante evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória. No dia 11 daquele mês, ele participou do lançamento do edital do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhorias das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes).
Simone Tebet
A ministra do planejamento Simone Tebet durante o evento Brasil participativo, em arena no aeroporto de VItória Crédito: Carlos Alberto Silva
Em meio à discussão da reforma tributária no Congresso Nacional, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS), e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo (PT-SE), participaram de audiência pública do Plano Plurianual (PPA) participativo do governo federal, no dia 13 de julho. 
Já o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT-SP) marcou presença na 1ª Festa da Colheita do Café da Reforma Agrária Capixaba, em São Mateus, na Região Norte, realizada no dia 22 de julho. Na ocasião, a comitiva conheceu o trabalho desenvolvido por uma família dedicada ao cultivo de café e da pimenta e se reuniu com lideranças locais para acolher as principais reivindicações das famílias assentadas no Espírito Santo, sendo apresentada uma pauta de demandas da reforma agrária a Paulo Teixeira.
Ainda em julho, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB-SP), acompanhou a primeira exportação de lítio verde do Brasil, realizada no dia 27 de julho, no Porto de Vitória. O material é utilizado na fabricação de baterias de carros elétricos.
Durante a vinda ao Estado, Alckmin ainda assinou a criação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Aracruz, que será a primeira ZPE privada do país. 
Em visita ao ES, Margareth Menezes defende descentralização da cultura
Em visita ao ES, Margareth Menezes defende descentralização da cultura Crédito: Fernando Madeira
Cerca de duas semanas depois, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, desembarcou no Espírito Santo para participar do  I Encontro Nacional de Gestores da Cultura, realizado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 14 de agosto. 
A visita ministerial mais recente ocorreu no dia 21 do mês passado, quando o titular da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, esteve no Território do Bem, em Vitória, além de visitar unidades prisionais, como parte da agenda nacional do projeto “Caravana dos Direitos Humanos”.
Questionado sobre os motivos para o Espírito Santo estar tão prestigiado nos últimos meses, o governador Renato Casagrande (PSB) optou por outro termo para explicar as visitas frequentes. Para ele, a vinda de ministros ao Espírito Santo faz parte do processo de articulação dos governos estadual e federal e reflete o clima criado no governo Lula para tratar os temas federativos. 
"O Estado está bem articulado com o governo federal e temos hoje uma relação boa com muitos ministros. O governo do presidente Lula é um governo que chama os governadores para a conversa. Isso é bom, isso ajuda a gente a tratar dos temas federativos"
Renato Casagrande (PSB) - Governador
Além de receber muitos ministros no Espírito Santo, Casagrande tem ido constantemente a Brasília para participar de reuniões nos mais diversos ministérios. Ele ressaltou que as reuniões são praticamente semanais e isso acaba criando um entrosamento com os ministros e fazendo com que eles sejam convidados a conhecer o Estado. "Quando eles conhecem, também começam a dar mais valor àquilo que estamos fazendo aqui no Espírito Santo", acrescentou.
Indagado a respeito do fato de os ministros que visitaram o Estado integrarem as fileiras de partidos de centro e centro-esquerda, Casagrande assegurou que não tem relação direta com o fato de ele também ser de um partido de centro-esquerda. O PSB é a legenda de dois ministros que estiveram no Espírito Santo e de Dino, que veio nesta segunda-feira (4). 

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"Virão os demais ministros de partidos mais de centro, de direita. Nós, no governo, não fazemos distinção. Tenho o meu partido, minha definição ideológica, mas, no exercício do mandato, não faço distinção de partidos. Todos virão, independentemente do seu partido político", acrescentou.
A agenda do ministro da Justiça incluiu o lançamento do Plano de Ação na Segurança e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), na manhã desta segunda. 

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