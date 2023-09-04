Onze ministros estiveram no ES em oito meses de governo Lula

Correção A primeira versão desta matéria informava que dez ministros visitaram o Espírito Santo em oito meses do governo Lula. Mas fora onze, com a vinda do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, em julho. Por isso, o título e o texto foram corrigidos e atualizados.

Governador Renato Casagrande (PSB) recebeu Geraldo Alckmin (PSB-SP) no Espírito Santo em julho Crédito: Hélio Filho/Secom-ES

Depois, em abril, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), prometeu investimentos para reforçar a segurança das escolas , durante evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória. No dia 11 daquele mês, ele participou do lançamento do edital do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhorias das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes).

A ministra do planejamento Simone Tebet durante o evento Brasil participativo, em arena no aeroporto de VItória Crédito: Carlos Alberto Silva

Já o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT-SP) marcou presença na 1ª Festa da Colheita do Café da Reforma Agrária Capixaba, em São Mateus, na Região Norte, realizada no dia 22 de julho. Na ocasião, a comitiva conheceu o trabalho desenvolvido por uma família dedicada ao cultivo de café e da pimenta e se reuniu com lideranças locais para acolher as principais reivindicações das famílias assentadas no Espírito Santo, sendo apresentada uma pauta de demandas da reforma agrária a Paulo Teixeira.

Em visita ao ES, Margareth Menezes defende descentralização da cultura Crédito: Fernando Madeira

A visita ministerial mais recente ocorreu no dia 21 do mês passado, quando o titular da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, esteve no Território do Bem, em Vitória , além de visitar unidades prisionais, como parte da agenda nacional do projeto “Caravana dos Direitos Humanos”.

Questionado sobre os motivos para o Espírito Santo estar tão prestigiado nos últimos meses, o governador Renato Casagrande (PSB) optou por outro termo para explicar as visitas frequentes. Para ele, a vinda de ministros ao Espírito Santo faz parte do processo de articulação dos governos estadual e federal e reflete o clima criado no governo Lula para tratar os temas federativos.

"O Estado está bem articulado com o governo federal e temos hoje uma relação boa com muitos ministros. O governo do presidente Lula é um governo que chama os governadores para a conversa. Isso é bom, isso ajuda a gente a tratar dos temas federativos" Renato Casagrande (PSB) - Governador

Além de receber muitos ministros no Espírito Santo, Casagrande tem ido constantemente a Brasília para participar de reuniões nos mais diversos ministérios. Ele ressaltou que as reuniões são praticamente semanais e isso acaba criando um entrosamento com os ministros e fazendo com que eles sejam convidados a conhecer o Estado. "Quando eles conhecem, também começam a dar mais valor àquilo que estamos fazendo aqui no Espírito Santo", acrescentou.

Indagado a respeito do fato de os ministros que visitaram o Estado integrarem as fileiras de partidos de centro e centro-esquerda, Casagrande assegurou que não tem relação direta com o fato de ele também ser de um partido de centro-esquerda. O PSB é a legenda de dois ministros que estiveram no Espírito Santo e de Dino, que veio nesta segunda-feira (4).

"Virão os demais ministros de partidos mais de centro, de direita. Nós, no governo, não fazemos distinção. Tenho o meu partido, minha definição ideológica, mas, no exercício do mandato, não faço distinção de partidos. Todos virão, independentemente do seu partido político", acrescentou.