Ministros da Justiça e da Saúde vêm ao ES na segunda-feira (4)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), participa de evento no Palácio Anchieta, em Vitória, na próxima segunda-feira (4), com o governador Renato Casagrande (PSB), para lançamento do Plano de Ação na Segurança e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2).
Durante a solenidade, serão entregues viaturas e equipamentos para melhorias da segurança pública no Espírito Santo e será assinado o Termo de Adesão para implantação da Casa da Mulher Brasileira em Vitória.
Já a ministra da Saúde, Nísia Trindade, deve recepcionar os profissionais contratados pelo programa Mais Médicos no Estado, com o governador, também no Palácio Anchieta, e de outro evento previsto para ocorrer na Serra, ainda sem detalhes divulgados.