Três cidades do ES recebem R$ 2,8 milhões para segurança nas escolas

Os municípios de Linhares, Vila Velha e Cariacica assinaram com o governo federal o edital para obtenção dos recursos do programa Escola Mais Segura. A parceria foi firmada na manhã desta segunda-feira (4) durante visita do Ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Flávio Dino, ao Espírito Santo.
"Esses municípios vão poder comprar viaturas, comprar armas não letais para fortalecer as rondas escolares, como as Guardas Municipais fazem", esclareceu o ministro.
O valor repassado soma R$ 2,8 milhões, divididos da seguinte forma: Vila Velha com R$ 1 milhão, Cariacica com R$ 974 mil e Linhares com R$ 900 mil. As propostas apresentadas pelos municípios deveriam ter entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão, e cada cidade pôde submeter à seleção apenas um projeto.