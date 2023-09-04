Três cidades do ES recebem R$ 2,8 milhões para segurança nas escolas

"Esses municípios vão poder comprar viaturas, comprar armas não letais para fortalecer as rondas escolares, como as Guardas Municipais fazem", esclareceu o ministro.

O valor repassado soma R$ 2,8 milhões, divididos da seguinte forma: Vila Velha com R$ 1 milhão, Cariacica com R$ 974 mil e Linhares com R$ 900 mil. As propostas apresentadas pelos municípios deveriam ter entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão, e cada cidade pôde submeter à seleção apenas um projeto.

