Ações contra armas e drogas serão reforçadas na divisa do ES com o Rio, diz Dino

Ações para evitar a entrada de armas e drogas no Espírito Santo serão reforçadas na BR 101, na divisa com o Rio de Janeiro, de acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), que participou de evento no Palácio Anchieta, na manhã desta segunda-feira, ao lado do governador Renato Casagrande e outras autoridades. O fortalecimento das operações será realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com o governo do Estado.
“A Operação Terminus, que, inicialmente, vai até dezembro, pode ser estendida para outras rodovias federais. O foco são armas e drogas, além, é claro, de ações para redução dos acidentes nas estradas”, destacou Dino.
O ministro também anunciou a criação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), um grupo especial com parceria entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Espírito Santo especificamente voltada para ações de inteligência e operações contra facções criminosas.