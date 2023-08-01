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Fiscalização

Homem é preso com 81 tabletes de drogas na BR 101 no Sul do ES

Motorista contou à PRF que receberia R$ 3 mil pelo transporte da droga da divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro e que entregaria a carga em Vila Velha
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 ago 2023 às 10:40

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 10:40

Homem é preso com mais de 80 tabletes de drogas no Sul do ES
Homem é preso com mais de 80 tabletes de drogas no Sul do ES Crédito: PRF
Um homem de 42 anos, morador de Vila Velha, foi preso por tráfico de drogas na BR 101, na madrugada desta terça-feira (1º), na localidade de Safra, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele transportava 68 tabletes grandes e 10 tabletes pequenos de maconha, e outros três pequenos de haxixe – supermaconha. O motorista contou que receberia R$ 3 mil pelo transporte.
Segundo a polícia, a abordagem ao carro, um I/Citroen C4, aconteceu no km 414 da rodovia federal. O motorista trafegava em velocidade incompatível com a regulamentada pela via e ao ser parado, o motorista se mostrou nervoso e trêmulo, não sabendo precisar origem, destino ou motivação para a viagem.

Homem é preso com mais de 80 tabletes de drogas no Sul do ES

O veículo foi vistoriado e no porta-malas, a equipe da PRF encontrou uma sacola de lixo grande com toda a maconha em tabletes, além de três tabletes pequenos de haxixe.
Questionado pelos policiais, o homem se limitou a dizer que ganharia R$ 3 mil pela viagem, que pegou a droga na divisa do estado do Espírito Santo com o Rio de Janeiro e que entregaria a carga no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha.
O motorista, o veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim, para a tomada dos demais procedimentos legais cabíveis. A corporação informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao sistema prisional.

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