Homem é preso com 81 tabletes de drogas na BR 101 no Sul do ES

Homem é preso com mais de 80 tabletes de drogas no Sul do ES Crédito: PRF

BR 101, na madrugada desta terça-feira (1º), na localidade de Safra, em Um homem de 42 anos, morador de Vila Velha , foi preso por tráfico de drogas na, na madrugada desta terça-feira (1º), na localidade de Safra, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , ele transportava 68 tabletes grandes e 10 tabletes pequenos de maconha, e outros três pequenos de haxixe – supermaconha. O motorista contou que receberia R$ 3 mil pelo transporte.

Segundo a polícia, a abordagem ao carro, um I/Citroen C4, aconteceu no km 414 da rodovia federal. O motorista trafegava em velocidade incompatível com a regulamentada pela via e ao ser parado, o motorista se mostrou nervoso e trêmulo, não sabendo precisar origem, destino ou motivação para a viagem.

Homem é preso com mais de 80 tabletes de drogas no Sul do ES

O veículo foi vistoriado e no porta-malas, a equipe da PRF encontrou uma sacola de lixo grande com toda a maconha em tabletes, além de três tabletes pequenos de haxixe.

Questionado pelos policiais, o homem se limitou a dizer que ganharia R$ 3 mil pela viagem, que pegou a droga na divisa do estado do Espírito Santo com o Rio de Janeiro e que entregaria a carga no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha.