Dino anuncia grupo especial no ES para combate a facções criminosas

De acordo com ele, trata-se de um agrupamento da Polícia Federal com a polícia do Estado especificamente para o combate às grandes facções criminosas.

“Essas facções têm hoje um caráter nacional, às vezes com filiais locais, com outros nomes, mas sabemos que essas organizações criminosas nacionais, nos últimos anos, por falta de combate adequado, fortaleceram muito o seu poder financeiro. Daí essa iniciativa nacional, e o Espírito Santo hoje recebe a Ficco, que corresponde a essa organização de trabalho de inteligência e de ação, de operação concreta da Polícia Federal com a Polícia Civil e as demais polícias federais e estaduais”, enfatizou o ministro.