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Em Vitória

Alckmin assina no ES a criação da Zona de Exportação de Aracruz

Vice-presidente destacou que a primeira ZPE privada do país vai atrair investimentos e agregar valor aos produtos que serão exportados

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 17:05

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

27 jul 2023 às 17:05
Evento comemorativo 65 anos da Findes, Alvares Cabral, Vitória
Evento comemorativo dos 65 anos da Findes, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, assinou nesta quinta-feira (27) a resolução que aprova a criação da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) de Aracruz, a primeira ZPE privada do país. A gestão do polo industrial será de responsabilidade do Grupo Imetame e uma multinacional canadense já demonstrou interesse em se instalar no local.
"Assinamos hoje aqui a primeira ZPE privada do Brasil em Aracruz. Vai ter um grande site local para instalação de empresas, atração de investimentos, para agregar valor e exportar produtos, como rochas ornamentais, e quantos outros puderem ser exportados através da ZPE", disse Alckmin durante evento da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória.
Em sua fala, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também destacou a importância da ZPE.
“Não existe país soberano sem uma indústria forte. Estamos animados com o governo federal e acredito que podemos ter estabilidade política e fiscal no Brasil. Tratamos ainda de pautas importantes para o Espírito Santo, que são rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Nosso Estado tem vocação logística e para o comércio exterior. A ZPE é importante, pois é investimento na veia para potencializar a indústria e o comércio internacional”, disse.
A gestão da ZPE de Aracruz é de competência do Grupo Imetame, que deve garantir a infraestrutura necessária para sua operação, bem como selecionar as indústrias a serem instaladas ali. A participação governamental está pautada em consolidar um ambiente favorável para negócios, mantendo a austeridade e o equilíbrio nas contas públicas para atrair investidores e empreendedores, favorecendo novas oportunidades.
O projeto apresentado pela empresa fica em uma área de 5 milhões de metros quadrados, ao lado do porto que a companhia capixaba está fazendo em Barra do Riacho e bem próximo de Portocel, Estaleiro Jurong e de uma área que a Vports (antiga Codesa) possui no local.
Hoje, em todo o país, apenas duas ZPEs estão em operação: Pecém (CE) e Parnaíba (PI). A mais conhecida e relevante é a de Pecém, justamente por conta da integração da ZPE com o porto local. Os insumos utilizados pelas empresas ali instaladas entram pelo terminal. Além disso, grande parte do que é produzido na zona de livre comércio é enviado para o resto do mundo pelo complexo portuário.
Ainda durante a agenda, o vice-presidente da República e os governadores do Espírito Santo e Minas Gerais, Romeu Zema, acompanharam o embarque para exportação do primeiro lote de lítio verde, produzido pela empresa brasileira Sigma Lithium, em navio atracado no Porto de Vitória. Alckmin também se reuniu com o governador Casagrande no Palácio Anchieta, na Capital. O encontro teve a presença de parlamentares e integrantes do governo estadual para tratar de assuntos referentes ao desenvolvimento do Espírito Santo.

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