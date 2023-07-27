Alckmin assina no ES a criação da Zona de Exportação de Aracruz

Evento comemorativo dos 65 anos da Findes, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

"Assinamos hoje aqui a primeira ZPE privada do Brasil em Aracruz. Vai ter um grande site local para instalação de empresas, atração de investimentos, para agregar valor e exportar produtos, como rochas ornamentais, e quantos outros puderem ser exportados através da ZPE", disse Alckmin durante evento da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) , em Vitória.

Em sua fala, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , também destacou a importância da ZPE.

“Não existe país soberano sem uma indústria forte. Estamos animados com o governo federal e acredito que podemos ter estabilidade política e fiscal no Brasil. Tratamos ainda de pautas importantes para o Espírito Santo, que são rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Nosso Estado tem vocação logística e para o comércio exterior. A ZPE é importante, pois é investimento na veia para potencializar a indústria e o comércio internacional”, disse.

A gestão da ZPE de Aracruz é de competência do Grupo Imetame, que deve garantir a infraestrutura necessária para sua operação, bem como selecionar as indústrias a serem instaladas ali. A participação governamental está pautada em consolidar um ambiente favorável para negócios, mantendo a austeridade e o equilíbrio nas contas públicas para atrair investidores e empreendedores, favorecendo novas oportunidades.

O projeto apresentado pela empresa fica em uma área de 5 milhões de metros quadrados, ao lado do porto que a companhia capixaba está fazendo em Barra do Riacho e bem próximo de Portocel, Estaleiro Jurong e de uma área que a Vports (antiga Codesa) possui no local.

Hoje, em todo o país, apenas duas ZPEs estão em operação: Pecém (CE) e Parnaíba (PI). A mais conhecida e relevante é a de Pecém, justamente por conta da integração da ZPE com o porto local. Os insumos utilizados pelas empresas ali instaladas entram pelo terminal. Além disso, grande parte do que é produzido na zona de livre comércio é enviado para o resto do mundo pelo complexo portuário.