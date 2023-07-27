Vports embarca 30 mil toneladas de lítio verde com presença de Alckmin

Primeiro embarque de lítio verde no Brasil Crédito: Vitor Jubini

Porto de Vitória , administrado pela Vports, protagoniza uma operação inédita no território brasileiro ao realizar o primeiro carregamento de lítio verde do país. Serão enviadas 30 mil toneladas do mineral para a China , dividindo-se em duas partes: uma de concentrado de lítio grau bateria, enquanto outro montante é composta por rejeitos ultrafinos. Ambos os produtos são sustentáveis e destinados à fabricação de baterias para veículos elétricos.

A iniciativa é conduzida pela empresa brasileira Sigma Lithium, cuja sede está localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A carga, que custa ao todo R$ 700 mil, veio para o Espírito Santo de caminhão. As operações vão se repetir todo o mês. Para isso, a companhia alugou galpões na área da Vports para armazenar o insumo e subprodutos.

O evento para comemorar o primeiro embarque contou com a participação do vice-presidente, Geraldo Alckmin, do governadores Renato Casagrande (ES) e Romeu Zema (MG), além do prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo e de chefes de executivos de municípios mineiros.

Ao final da solenidade, Alckmin e os governadores participaram de uma cerimônia de batismo da carga de lítio verde. Casagrande e Zema quebraram, cada um, uma garrafa de champanhe contra um dos contentores de lítio que carregam o navio.

Alckmin, Casagrande e Zema durante a cerimônia de exportação da primeira carga de lítio pelo Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou o pioneirismo dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais estarem participando de um momento de transição energética.

"Estamos aqui em um dia histórico, porque um dos caminhos para trocar o carbono é o lítio, que está nos smartphones, nos geradores eólicos e nos veículos elétricos. É um dia histórico na exportação de lítio, e lítio verde, zero carbono, sem barragem de tratamento de resíduo. E uma segunda etapa já ocorrendo que é o bicarbonato de lítio e o desafio para nós brasileiros que vamos para a terceira etapa que é a célula de lítio, o anodo, para as baterias, os automóveis", afirma.

O governador Renato Casagrande destacou a importância do produto ser a partir de uma atividade econômica que protege o meio ambiente, num momento em que o mundo debate o clima e suas consequências.

Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, destacou o fato do primeiro embarque de lítio num Estado com mais de 300 anos de tradição em mineração. "Até então o lítio sempre esteve embaixo da terra. Agora se transforma em riqueza para Minas e para o Brasil se iniciando um novo ciclo de mineração", afirma.

Segundo Zema, o Vale do Jequitinhonha, onde o mineral é produzido, foi rebatizado para Vale do Lítio.

Segundo o diretor-presidente da Vports, Ilson Hulle, a operação vai dar mais visibilidade ao porto e deve gerar mais empregos no Estado. E destacou a importância do Espírito Santo estar presente em toda a cadeia de carro elétrico, desde a recepção, já que de acordo com Hulle quase 100% dos carros elétricos chegam ao Brasil pelo porto, na área de Vila Velha, e agora está também enviando insumo para bateria.

Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium, falou sobre a escolha do Estado para ser o caminho do escoamento da produção de lítio verde.

“O Espírito Santo tem um papel fundamental na logística industrial dessa cadeia de lítio que está sendo formada no Vale de Jequitinhonha, devido à modernidade do Porto de Vitória e pelo cuidado tecnológico no embarque do produto”, afirma.

A Sigma tem como foco abastecer a próxima geração de baterias provenientes de fontes ambientalmente sustentáveis. O carregamento tem como destino a China, país com crescente demanda por matérias-primas para a indústria automotiva.

Essa operação pioneira representa um avanço significativo no setor de energia limpa e demonstra o potencial do Brasil para se destacar no mercado global de lítio verde. Além disso, evidencia a importância crescente do Vale do Jequitinhonha como polo produtor de lítio de alta qualidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região e do país como um todo.

A exportação de lítio verde para a China também fortalece as relações comerciais bilaterais e sinaliza a posição de liderança do Brasil no fornecimento de insumos estratégicos para a indústria de veículos elétricos.