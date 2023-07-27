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Sinal da internet 5G é liberado para mais seis cidades do ES; veja lista

Anatel anunciou que as operadoras já podem solicitar a ativação de estações 5G em mais 102 cidades no Brasil

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 09:02

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

27 jul 2023 às 09:02
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberou a ativação de estações de 5G em mais 102 municípios no Brasil. Destes, 6 ficam no Espírito Santo. Para que o sinal chegue às cidades, no entanto, é necessário o planejamento de cada operadora que adquiriu lotes na frequência 3.5GHz, onde o sinal opera.
Além disso, é necessário a liberação da frequência em alguns locais. "Quem recebe as transmissões da TV aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF", diz o comunicado divulgado pela Anatel.

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A autorização ocorreu nesta quarta-feira (26), em reunião ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

Veja a lista de cidades no ES

  • Alegre
  • Aracruz
  • Ibiraçu
  • João Neiva
  • Itapemirim
  • Marataízes
Com a decisão, 1.712 municípios no Brasil passam a ter a faixa de 3.5 GHz disponível para ativação do 5G. Para saber se a sua cidade já integra essa lista, o Gaispi disponibiliza um painel que pode ser acessado clicando aqui
Sinal da internet 5G é liberado para mais seis cidades do ES

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