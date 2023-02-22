Mapa do 5G: os bairros que têm conexão ultrarrápida na Grande Vitória

Tecnologia 5G já está disponível em Vitória desde agosto do ano passado Crédito: Divulgação

tecnologia 5G está disponível em Vitória desde agosto do ano passado. Essa geração da internet móvel oferece ainda mais velocidade — que pode chegar a ser 10 vezes superior à geração 4G — e menos latência, que é o atraso na transmissão de dados. Por isso, moradores de outras cidades do Espírito Santo querem saber quando a tecnologia estará disponível em mais localidades.

Periodicamente, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulga listas onde a frequência de 3,5 GHz (Giga-hertz), também chamada de 5G "puro", está liberada para que as operadoras solicitem a ativação do sinal. As operadoras aguardam essa sinalização da Anatel, pois a frequência era utilizada por antenas parabólicas.

Ainda no dia 22 de agosto do ano passado, quando a capital se conectou oficialmente ao 5G, A Gazeta publicou uma lista com os bairros com acesso ao sinal. Confira o que dizem as operadoras sobre como está a ativação do sinal da internet ultrarrápida nos bairros da Grande Vitória

Claro

Na quinta-feira (2), a operadora Claro lançou na Serra seu plano com cobertura 5G, o Claro 5G+. Segundo comunicado, a empresa “está dando continuidade à construção de mais uma etapa da nova era de transformação digital no Brasil”. A operadora também diz que continuará a expansão do serviço no município de forma gradual.

Ainda de acordo com a nota enviada pela assessoria, a adoção do Claro 5G+ não vai exigir nenhuma alteração de contrato. Qualquer cliente com aparelho compatível e em área com cobertura pela tecnologia pode ter acesso ao 5G sem necessidade de mudar de plano ou de chip. E, para o cliente que quiser ampliar a franquia de dados, a Claro disse disponibilizar um portfólio de planos pós-pago que atende às necessidades do dia a dia.

A cobertura da operadora está em Vitória e na Serra, nos seguintes bairros:

VITÓRIA: Antônio Honório, Barro Vermelho, Goiabeiras, Ilha do Boi, Jabour, Jardim da Penha, Maria Ortiz, Mata da Praia, Praia do Canto, Pontal de Camburi, República e Santa Lúcia;

Antônio Honório, Barro Vermelho, Goiabeiras, Ilha do Boi, Jabour, Jardim da Penha, Maria Ortiz, Mata da Praia, Praia do Canto, Pontal de Camburi, República e Santa Lúcia; SERRA: Chácara Parreiral, Civit II, Colina de Laranjeiras, Guaraciaba, Jardim Limoeiro, Laranjeiras, Parque da Cidade, Santa Luzia, Solar de Laranjeiras e Valparaíso.

Vivo

Na capital, a cobertura 5G da operadora está presente em Goiabeiras, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da Praia, Praia do Canto, Santa Helena, Santa Lúcia e Enseada do Suá. Em fevereiro, a operadora anunciou a chegada da cobertura à Serra e Vila Velha.

Serra: Carapina, Colina de Laranjeiras, Diamantina, Fátima, Jardim Carapina, Jardim Limoeiro, Laranjeiras, Laranjeiras Velha, Parque Residencial das Laranjeiras, Planalto de Carapina, Santa Luzia e Valparaíso.

Vila Velha: Centro, Divino Espírito Santo, Itapuã, Olaria e Praia da Costa.

Tim

Tim também oferece o sinal 5G somente em Vitória. Além da lista com os bairros onde oferece a cobertura 5G na capital, a operadora disse que vem ativando comercialmente o 5G no país desde o início de julho do ano passado, de acordo com o cronograma definido pela Anatel para a primeira fase de implantação da tecnologia, que contemplou todas as capitais brasileiras.

De acordo com a nota, “a operadora já conta com mais de 3 mil antenas 5G no Brasil e está atenta às liberações de faixas anunciadas pelo órgão regulador para as demais cidades. A Tim está promovendo a expansão da rede de quinta geração gradativamente, de acordo com estudos de infraestrutura e viabilidade para cada região, respeitando todos os prazos estabelecidos no Leilão”.

O sinal de 5G da Tim chega aos bairros Andorinhas, Barro Vermelho, Centro, Consolação, Cruzamento, Da Penha, Do Moscoso, Enseada Do Suá, Fonte Grande, Forte São João, Fradinhos, Gurigica, Horto, Ilha De Santa Maria, Ilha Do Boi, Ilha Do Frade, Ilha Do Príncipe, Itararé, Jardim Da Penha, Joana D'Arc, Jucutuquara, Mário Cypreste, Mata Da Praia, Monte Belo, Nazareth, Parque Moscoso, Piedade, Pontal de Camburi, Praia do Canto, Praia do Suá, Romão, Santa Cecília, Santa Clara, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Luíza, Santos Dumont, São Benedito, São Cristóvão, Tabuazeiro, Vila Rubim.

Bairros com 5G em Vitória

Todas as três operadoras atuam na capital. A Tim é a que está presente no maior número de bairros.

Bairros com 5G na Serra

Até o momento, somente a Claro anunciou a disponibilidade de 5G em outra cidade do Espírito Santo.

Bairros com 5G em Vila Velha