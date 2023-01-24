Internet 5G começa a funcionar em mais 4 cidades do ES; veja quais

SÃO PAULO - A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) antecipou para esta quarta-feira (25) a liberação de sinal de Internet 5G em mais de 78 municípios próximos a capitais ou cidades com mais de 500 mil habitantes. Entre eles estão quatro cidades do Espírito Santo que fazem parte da Grande Vitória: Cariacica, Viana, Fundão e Guarapari.
Em Vitória, o 5G já está em funcionando desde agosto de 2022. Na Serra e em Vila Velha, o sinal de internet mais rápida entrou em operação este mês.
As operadoras que compraram direito de operar na frequência da telefonia de quinta geração precisam solicitar à agência a ativação de estações. A instalação antecipada da nova infraestrutura de internet móvel nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora, de acordo com a Anatel.
Disponibilizar o sinal 5G depende da limpeza da faixa de frequência de 3,5 GHz — espécie de avenida no ar pela qual trafegam ondas de telefonia, televisão e rádio. Para funcionar sem interferência e garantir mais velocidade, apenas o sinal 5G deve ocupar esse espaço.
Até o final do semestre, a Anatel planeja incluir na área de cobertura 5G centenas de municípios e estima alcançar 1.610 cidades. O informe foi divulgado pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação de Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi), que enfrenta as falhas na rede.
Hoje, 140 municípios, que abrigam 38,5% da população, estão aptos a utilizar estações de "5G puro".