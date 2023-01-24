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Reconstrução

Moradores de Fundão podem sacar FGTS após perdas causadas por chuvas

Para quem tem saldo na conta do fundo, é possível fazer saque de até R$ 6.220,00; solicitação de liberação dos recursos pode ser feita até 9 de abril
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

24 jan 2023 às 17:01

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 17:01

Rio transborda em Fundão
Destruição provocada pelas chuvas em Fundão Crédito: Fernando Estevão
Caixa Econômica Federal liberou, a partir desta terça-feira (24), o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade para os trabalhadores que moram em Fundão, na Grande Vitória, e desejam utilizar os recursos para recuperar imóveis e bens destruídos pelas chuvas de novembro e dezembro do ano passado. 
Os moradores das áreas afetadas pela chuva, que tiveram endereços identificados pela Defesa Civil Municipal, podem solicitar o saque de até R$ 6.220,00. O prazo vai até o dia 9 de abril de 2023. Para isso, porém, é preciso ter saldo na conta do FGTS e não haver realizado outro saque calamidade em um período inferior a 12 meses. O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.
O benefício pode ser solicitado por meio do aplicativo FGTS, na opção Meus Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Se o morador não tiver celular ou acesso à internet, pode comparecer à uma agência da Caixa com a documentação exigida, conforme a tabela abaixo.

O que é preciso para solicitar o saque do FGTS?

Além de ter saldo na conta do FGTS e não haver solicitado um saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses, o trabalhador precisa apresentar os seguintes documentos:

Carteira de Identidade — também são aceitos carteira de habilitação e passaporte;   

 • Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água ou outro documento recebido via correio, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade.  

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a). 

Com os documentos em mãos, o beneficiário deve baixar o aplicativo FGTS que está disponível de forma gratuita para o download para Android e IOS.

Passo a passo para a solicitação:

Após instalar e entrar no aplicativo FGTS, basta ir na opção “Meus saques” e selecionar “Outras situações de saque —  Calamidade pública” e acessar a cidade — no caso, Fundão;
A seguir, será solicitado o encaminhamento, de forma online, dos seguintes documentos: foto da carteira de identidade (também pode ser carteira de habilitação ou passaporte) e do comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade. Caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro (a), será preciso enviar também uma foto da certidão de casamento ou Escritura Pública de União Estável.
Depois disso, basta selecionar a opção para que o valor seja depositado em conta da Caixa, da Poupança Digital Caixa Tem ou em outro banco onde o beneficiário possua conta. A seguir, a operação é concluída com o envio da solicitação. O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.
Em casos de dúvidas ou para pedidos de mais informações, os trabalhadores podem acessar o site do banco (www.caixa.gov.br) ou entrar em contato com a Caixa pelo Fale Conosco 0800 726 0207.

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