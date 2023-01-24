Moradores de Fundão podem sacar FGTS após perdas causadas por chuvas

Os moradores das áreas afetadas pela chuva, que tiveram endereços identificados pela Defesa Civil Municipal, podem solicitar o saque de até R$ 6.220,00. O prazo vai até o dia 9 de abril de 2023. Para isso, porém, é preciso ter saldo na conta do FGTS e não haver realizado outro saque calamidade em um período inferior a 12 meses. O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.
O benefício pode ser solicitado por meio do aplicativo FGTS, na opção Meus Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Se o morador não tiver celular ou acesso à internet, pode comparecer à uma agência da Caixa com a documentação exigida, conforme a tabela abaixo.
Após instalar e entrar no aplicativo FGTS, basta ir na opção “Meus saques” e selecionar “Outras situações de saque — Calamidade pública” e acessar a cidade — no caso, Fundão;
A seguir, será solicitado o encaminhamento, de forma online, dos seguintes documentos: foto da carteira de identidade (também pode ser carteira de habilitação ou passaporte) e do comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade. Caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro (a), será preciso enviar também uma foto da certidão de casamento ou Escritura Pública de União Estável.
Depois disso, basta selecionar a opção para que o valor seja depositado em conta da Caixa, da Poupança Digital Caixa Tem ou em outro banco onde o beneficiário possua conta. A seguir, a operação é concluída com o envio da solicitação. O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.
Em casos de dúvidas ou para pedidos de mais informações, os trabalhadores podem acessar o site do banco (www.caixa.gov.br
) ou entrar em contato com a Caixa pelo Fale Conosco 0800 726 0207.