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Mau tempo

ES recebe alerta de 'perigo' para chuvas e ventos de até 100 km/h

Aviso de atenção vale até a manhã deste domingo (22) em todos os 78 municípios capixabas. Também são previstas chuvas de até 100mm por dia
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

21 jan 2023 às 15:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 15:00

Vista a partir do Cais do Hidroavião para Cariacica
Tempo deve ficar nublado durante todo o final de semana na Grande Vitória  Crédito: Fernando Madeira
Além de grandes acumulados de chuva, o final de semana pode ter ventos de até 100 km/h em todo o Espírito Santo. É o que prevê um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até às 10h deste domingo (22). O aviso de atenção é o da cor laranja, o segundo maior na escala de risco.
De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, assim como ventos a partir de 60km/h. Há risco ainda de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) apontou que a previsão para este sábado (21) é de instabilidade em todo o Estado. O sol até aparece entre nuvens e chove de forma esparsa, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e no sul do Noroeste. No final do dia, a chuva ocorre na Grande Vitória e no Litoral Sul. As demais áreas têm variação de nuvens e chuva à tarde.
No domingo (22), a instabilidade aumenta no Estado, segundo o Incaper. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos do dia em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral.

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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