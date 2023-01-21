ES recebe alerta de 'perigo' para chuvas e ventos de até 100 km/h

Além de grandes acumulados de chuva, o final de semana pode ter ventos de até 100 km/h em todo o Espírito Santo
. É o que prevê um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),
válido até às 10h deste domingo (22). O aviso de atenção é o da cor laranja, o segundo maior na escala de risco.
De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, assim como ventos a partir de 60km/h. Há risco ainda de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
apontou que a previsão para este sábado (21)
é de instabilidade em todo o Estado. O sol até aparece entre nuvens e chove de forma esparsa, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e no sul do Noroeste. No final do dia, a chuva ocorre na Grande Vitória e no Litoral Sul. As demais áreas têm variação de nuvens e chuva à tarde.
No domingo (22), a instabilidade aumenta no Estado, segundo o Incaper. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos do dia em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral.