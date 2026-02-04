Home
Após temporais, ES recebe dois novos alertas de chuvas intensas

Além da possibilidade de mais precipitação em grande quantidade, há risco de ventos fortes em todas as regiões capixabas

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:46

ES recebe novo alerta de chuva válido até sábado (7)
O Estado está com dois alertas meteorológicos vigentes e um deles (amarelo), é válido para todo o ES Crédito: Reprodução | Inmet

O Espírito Santo recebeu mais dois alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (4). O aviso laranja afeta 33 municípios capixabas e tem validade até a próxima sexta-feira (6). Já o amarelo abrange todo o Estado com duração até às 10h de sábado (7). Além deles, o órgão também ampliou a possibilidade de tempestade e granizo para todo o território espírito-santense nesta quarta.

Conforme o Instituto, o aviso laranja é de perigo para forte precipitação com possibilidade de chover entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 e 100 mm no dia nas cidades. Já os ventos devem ficar entre 60 a 100 km/h. Os moradores devem ficar atentos, pois existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Nas cidades sob o alerta amarelo a chuva deve ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. A ventania esperada é de 40 a 60 km/h. Nessas regiões é baixa as chances de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja cidades sob alerta amarelo:

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante

