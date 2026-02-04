Após temporais, ES recebe dois novos alertas de chuvas intensas

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:46
O Espírito Santo recebeu mais dois alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (4). O aviso laranja afeta 33 municípios capixabas e tem validade até a próxima sexta-feira (6). Já o amarelo abrange todo o Estado com duração até às 10h de sábado (7). Além deles, o órgão também ampliou a possibilidade de tempestade e granizo para todo o território espírito-santense nesta quarta.
Conforme o Instituto, o aviso laranja é de perigo para forte precipitação com possibilidade de chover entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 e 100 mm no dia nas cidades. Já os ventos devem ficar entre 60 a 100 km/h. Os moradores devem ficar atentos, pois existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Nas cidades sob o alerta amarelo a chuva deve ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. A ventania esperada é de 40 a 60 km/h. Nessas regiões é baixa as chances de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
