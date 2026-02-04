Mais água

Após temporais, ES recebe dois novos alertas de chuvas intensas

Além da possibilidade de mais precipitação em grande quantidade, há risco de ventos fortes em todas as regiões capixabas

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:46

O Estado está com dois alertas meteorológicos vigentes e um deles (amarelo), é válido para todo o ES Crédito: Reprodução | Inmet

O Espírito Santo recebeu mais dois alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (4). O aviso laranja afeta 33 municípios capixabas e tem validade até a próxima sexta-feira (6). Já o amarelo abrange todo o Estado com duração até às 10h de sábado (7). Além deles, o órgão também ampliou a possibilidade de tempestade e granizo para todo o território espírito-santense nesta quarta.

Conforme o Instituto, o aviso laranja é de perigo para forte precipitação com possibilidade de chover entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 e 100 mm no dia nas cidades. Já os ventos devem ficar entre 60 a 100 km/h. Os moradores devem ficar atentos, pois existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Nas cidades sob o alerta amarelo a chuva deve ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. A ventania esperada é de 40 a 60 km/h. Nessas regiões é baixa as chances de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja cidades sob alerta amarelo:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

