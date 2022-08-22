Como saber se seu celular é 5G? Saiba se tem que trocar de aparelho

As operações da internet 5G começaram nesta segunda-feira (22) em Vitória. Uma pergunta que muitos têm feito: como saber se meu aparelho é compatível com o 5G? Infelizmente, nem todos os celulares são aptos para a nova rede homologada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Os produtos com essa tecnologia já vêm de fábrica com essa função. Além de ter maior capacidade de processamento de dados, esses aparelhos precisam também estar na frequência da internet de quinta geração.

Para conferir se o modelo conecta com a nova internet , os usuários devem conferir a lista de modelos antes de comprarem um novo celular. Ao todo, a rede 5G tem aparelhos habilitados para rodar na chamada rede standalone (SA), que é 5G puro e permite velocidades acima de 1 GB por segundo, ou seja, até 100 vezes maior que o 4G.

Além disso, há outras duas redes 5G. A principal delas é o 5G DSS, que usa a frequência do 4G e permite velocidades menores. Há ainda o 5G non standalone (NSA), que usa antenas 5G e centrais de rede do 4G.

Internet 5G começa a operar nesta segunda-feira (22) Crédito: Freepik

Se somar as tecnologias SA, DSS e NSA, há até o momento 82 modelos que são compatíveis com a rede 5G. Mas só alguns modelos são aptos a rodar com o 5G puro (SA).

O QUE DIZEM ESPECIALISTAS

Para o doutor em Telecomunicações e engenheiro eletricista Jessé Gomes, a princípio, a compra de novos equipamentos só vale a pena se a pessoa realmente tiver recursos financeiros porque, mesmo com o aparelho novo, ela pode não viver essa nova experiência de uso.

“Inicialmente, a cobertura da internet 5G não vai ser tão ampla. Ou seja, não vai pegar em toda a cidade de Vitória. Isso porque os custos para as operadoras seria muito alto. Para elas, vale a pena instalar a tecnologia apenas em locais populosos, onde a demanda é garantida, e não em locais onde não tem demanda”, explica.

O engenheiro também salienta que os aparelhos compatíveis com a tecnologia 5G terão um impacto inflacionário por trazerem uma tecnologia nova para o país.

“Uma tecnologia nova, onde a maioria dos produtos são importados, tende a ser mais cara. A expectativa é que, aos poucos, esse sinal chegue a outros municípios e se expanda em todo o Brasil. Mas, enquanto isso não acontecer, vai contribuir para a alta dos preços dos celulares”, comenta.

Para o engenheiro da computação, Otávio Lube, uma dica para os usuários que querem ter uma experiência com a internet 5G até o final de 2022 é ficar atento às promoções previstas.

“Não apenas como especialista, mas como consumidor, a minha sugestão é esperar promoções que vão acontecer até o final do ano. Liquidações da Black Friday, Natal e outras. Provavelmente, as marcas vão oferecer boas oportunidades”, orienta.

Enquanto os aparelhos 5G ficam mais caros, por outro lado, a tendência é que os aparelhos com tecnologia 4G diminuam de valor.

“Assim como 2G e o 3G, os aparelhos 4G, em um futuro próximo, ficarão obsoletos. No momento, com a chegada do 5G, o preço deles vai ficar mais acessível. Isso porque a tendência é que os dispositivos sejam fabricados com essa nova tecnologia daqui pra frente no Brasil”, finaliza.

Smartphone Motorola Edge Tela 6.7", 128GB, 6GB RAM, Octa Core, 5G, Câmera Tripla + Selfie 25MP - Solar Black Crédito: Sipolatti/Divulgação

APARELHOS COMPATÍVEIS COM A INTERNET 5G

APPLE

iPhone SE



iPhone 12



iPhone 12 Mini



iPhone 12 pro



iPhone 12 Pro Max



iPhone 13



iPhone 13 mini



iPhone 13 Pro



iPhone 13 Pro Max



SAMSUNG

Galaxy ZFold3 5G

Galaxy ZFlip3 5G



Galaxy S21 5G



Galaxy S21+ 5G



Galaxy S21 Ultra 5G



Galaxy S22 5G



Galaxy S22+ 5G



Galaxy S22 Ultra 5G



Galaxy S21 FE 5G



Galaxy A52s 5G



Galaxy A73 5G



Galaxy A53 5G



Galaxy A33 5G



Galaxy M53 5G



Galaxy ZFold3 5G



Galaxy ZFlip3 5G



Galaxy S21 5G



Galaxy S21+ 5G



Galaxy S21 Ultra 5G



Galaxy S22 5G



Galaxy S22+ 5G



Galaxy S22 Ultra 5G



Galaxy S21 FE 5G



Galaxy A52s 5G



Galaxy A73 5G



Galaxy A53 5G



Galaxy A33 5G



Galaxy M53 5G



MOTOROLA

Motorola Edge 30 pro 5G

Motorola Edge 30 5G



Motorola Edge 20 5G



Moto g200 5G



Moto g82 5G



Moto g62 5G



Motorola Edge 20 Pro 5G



Motorola Edge 20 Lite 5G



Moto g71 5G



Lenovo Legion Phone Duel



Moto g50 5G



Motorola Edge 5G



Moto G100 5G



Moto g 5G PLUS



Moto G 5G



XIAOMI

Redmi Note 10 5G

POCO M3 Pro 5G



Xiaomi 11 Lite 5G NE



POCO M4 Pro 5G



POCO X4 Pro 5G



Redmi Note 11 Pro 5G



Xiaomi 12



Xiaomi 12 Lite

ASUS

Zenfone 8 Flip

Zenfone 8



Zenfone 7



ROG Phone 5s



ROG Phone 5



ROG Phone 3



REALME

realme GT Master Edition

realme 8 5G



realme 7 5G



realme GT 2 Pro



realme 9 Pro+



HDM GLOBAL

Nokia G50

LENOVO

Lenovo Legion Phone Duel

POSITIVO

Zero 5G

TCL MOBILE