Afinal, 5G consome mais bateria e plano de dados do que o 4G?

tecnologia 5G já está entre nós. Mais estável que o 4G e ultrarrápida, além de um sinal com menor latência (atraso) na transmissão dos dados, essa geração de internet móvel permite uma nova experiência ao usuário e está associada ao aumento da produtividade de áreas como indústria, segurança, telemedicina, educação e cidades inteligentes.

No entanto, muitos usuários ainda têm duvidas com relação à nova tecnologia. Dentre elas, duas se destacam: o 5G gasta mais bateria que o 4G? O plano de dados é mais consumido na comparação com o antecessor?

5G: conexão ultrarrápida promete mudar a realidade das pessoas Crédito: Torstensimon |Pixabay

De acordo com Gilberto Sudré, professor em Computação Forense e comentarista do quadro CBN e a Tecnologia, da CBN Vitória, em tese, as conexões 5G consomem menos energia do que as redes móveis 4G.

Ele explica que, em algumas situações, a quinta geração de internet móvel pode até ajudar a economizar a bateria dos dispositivos móveis devido ao tempo de descanso que oferece aos smartphones.

O que é tempo de descanso? Gilberto Sudré explica que o termo é utilizado por engenheiros da área de tecnologia para se referir à eficiência dos componentes dos aparelhos, como processadores, placas gráficas e modems da internet. "O 5G permite que os componentes executem uma tarefa de forma rápida e retornem ao estado de repouso com baixo consumo de energia, atuando somente em conexões mais fracas em segundo plano."



Uma das razões pelas quais o aparelho pode apresentar alto consumo de bateria está ligada, na verdade, ao uso prolongado do dispositivo. Nesse caso, há um amplo consumo de gigabytes de dados e, consequentemente, um desgaste maior da energia do celular, fator que fará a bateria ser consumida rapidamente.

"Uma vez que o usuário se acostuma com a velocidade da rede 5G, quem disse que ele vai querer que o aparelho fique 'descansando'? O alto consumo de dados por tempo prolongado fará o modem trabalhar por mais tempo e, com isso, consumir mais energia", esclarece.

"Não é o 5G que consome mais bateria, mas, sim, a sua navegação ultrarrápida que leva o usuário a usar mais a internet" Gilberto Sudré - Professor em Computação Forense e comentarista da CBN Vitória

Outro fator que aumenta o consumo de bateria do dispositivo, segundo o especialista, está ligado à cobertura ainda limitada de antenas atuando na tecnologia 5G, em comparação com a extensa malha da rede 4G em várias regiões do país.

"Os smartphones, independente de serem 4G ou 5G, sempre estão buscando se conectar com o melhor sinal. Então, quando esses dispositivos estão em uma zona de baixa cobertura ou completamente fora dela, eles tendem a transmitir o sinal mais forte, gastando mais energia da bateria. Nestes casos, o uso do 5G realmente pode resultar em um consumo maior de energia do dispositivo", explica.

DICAS PARA ECONOMIZAR A BATERIA DO DISPOSITIVO

Para quem está pensando em voltar para o 4G no intuito de economizar bateria, Gilberto Sudré destaca que, antes de tomar esta decisão, é importante observar quais são as possíveis causas para o alto consumo. A primeira delas é se o usuário está em uma região com o sinal limitado para o 5G. Neste caso, o comentarista explica que retornar ao uso do 4G pode ser uma solução. "Isso pode ser realizado facilmente nas configurações dos sistemas Android e iOS."