Carteira Nacional de Habilitação, oferecida gratuitamente no ES no chamado programa CNH Social Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Arquivos & Anexos Selecionados na 1ª Fase da CNH Social 2025 Lista foi divulgada pelo Detran|ES nesta terça-feira (6), no site do órgão Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

As pessoas com o nome na lista devem acessar a aba do programa CNH Social ou o banner disponível na página principal do site www.detran.es.gov.br desta terça-feira (6) até o dia 20 de maio de 2025, e preencher o formulário de matrícula com os dados solicitados. Após a realização da matrícula, o candidato deverá se dirigir à autoescola indicada para realizar a abertura do processo de habilitação.

Prazos

O Detran|ES destacou que, de acordo com as regras do programa CNH Social, é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações, cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutenção de seus dados atualizados, sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício. O órgão reforçou que não realiza ligação nem encaminha e-mail para informar o resultado.

Your browser does not support the audio element. CNH Social: Detran -ES divulga lista com os 3.500 aprovados; confira

Os candidatos selecionados deverão fazer a matrícula on-line exclusivamente no site www.detran.es.gov.br até o dia 20 de maio de 2025. Ao preencher os requisitos solicitados, o beneficiário terá acesso à informação de qual Centro de Formação de Condutores (CFC) realizará a abertura do seu processo de habilitação, bem como os documentos necessários que deverá providenciar.

Após matrícula on-line, o candidato terá 15 dias corridos para procurar a autoescola, presencialmente, e concluir a abertura do processo. Na sequência, o beneficiário terá 30 dias corridos para realização da biometria em uma unidade do Detran|ES e exames na clínica credenciada indicada.

Os processos de Primeira Habilitação, Adição ou Mudança de Categoria deverão ser concluídos dentro do prazo de 12 meses, a contar da data da abertura do processo na autoescola.

O candidato matriculado que não respeitar os prazos estabelecidos pelo programa, será desclassificado, perderá o benefício e ficará impedido de realizar nova inscrição no programa CNH Social pelo período de cinco anos. Já o candidato que foi contemplado e não realizou a matrícula pelo site do Detran|ES dentro do prazo será desclassificado e ficará impedido de participar de novas etapas do programa CNH Social pelo período de três anos.

Lista de suplentes

As pessoas que se inscreveram no programa e não foram selecionadas nessa lista terão uma nova oportunidade de ser contempladas na lista de suplentes, que será divulgada no dia 07 de julho de 2025, a partir de 12h, no site do Detran|ES.



A chamada única de suplentes tem como objetivo o melhor aproveitamento de todas as vagas ofertadas pelo Governo do Estado. Os candidatos são convocados em ordem de classificação para preencher as vagas não ocupadas pelos selecionados na lista de beneficiários do programa, após desclassificação de candidatos selecionados na primeira lista que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de habilitação.

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