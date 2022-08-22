5G puro: mapa mostra bairros de Vitória com a internet ultrarrápida

O município de Vitória estará conectado à internet móvel 5G a partir desta segunda-feira (22), conforme anúncio feito pela Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel). O serviço será oferecido na cidade pelas operadoras Claro, Tim e Vivo.
De acordo com o conselheiro da Anatel, Moisés Queiroz, as operadoras fizeram o pedido de licenciamento de 29 Estações Rádio Base (ERB) em Vitória. A agência informou também que novas solicitações podem ser feitas a qualquer momento.
A Claro informou que o sinal 5G vai funcionar inicialmente nos bairros Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia e Ilha do Boi. Nos aparelhos habilitados à Vivo, o acesso poderá ser feito na Enseada do Suá, Mata da Praia, Praia do Canto, em Goiabeiras, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Santa Helena e Santa Lúcia.
Com exceção de Jardim Camburi e Goiabeiras, a Tim opera o 5G em todos bairros cobertos pela Vivo e a Claro em Vitória, além de regiões como Fradinhos, Forte São João, o bairro da Penha e o Parque Moscoso. Ao todo, a Tim atua em 41 bairros da Capital.
No total, o 5G funcionará, a partir de segunda-feira, em 12 capitais. A quinta geração da internet surgiu com a proposta de proporcionar ainda mais velocidade para baixar e enviar arquivos, cobertura mais ampla e conexões mais estáveis, e promete ser até 20 vezes mais veloz que o 4.5G.
- As capitais com 5G no Brasil a partir de segunda-feira:
- Vitória (ES)
- Brasília (DF)
- Curitiba (PR)
- Goiânia (GO)
- Florianópolis (SC)
- Palmas (TO)
- Salvador (BA)
- São Paulo (SP)
- João Pessoa (PB)
- Porto Alegre (RS)
- Belo Horizonte (MG)
- Rio de Janeiro (RJ)
A implantação do sinal de internet 5G em todas as capitais brasileiras deverá ser realizada até 28 de outubro deste ano. Mesmo assim, as expectativas sobre as mudanças que a tecnologia vai provocar na vida das pessoas e empresas são enormes.
Segundo Luiz Puppin, especialista em Comunicações Móveis e gerente de treinamento da FiberX, parceira oficial da Huawei no Brasil, a sociedade começa a viver uma nova revolução.
"O uso do 5G mudará completamente nossas vidas. Seja no campo, nas cidades, nas casas, no comércio, na indústria, tudo será impactado positivamente"
O QUE DIZEM AS OPERADORAS
CLARO
A Claro informou que, neste primeiro momento, recebem o sinal os bairros onde há maior tráfego e maior concentração de aparelhos habilitados para acessar a tecnologia. Em breve, haverá expansão contínua e gradativa para outros pontos da cidade.
- Praia do Canto
- Barro Vermelho
- Santa Lúcia
- Ilha do Boi
A gerente territorial da Claro para o Rio de Janeiro e Espírito Santo, Nathalie Oliveira, informou que a adoção do 5G+ não vai exigir nenhuma alteração de contrato. De acordo com ela, qualquer cliente com aparelho compatível e em área com cobertura pela tecnologia pode ter acesso ao 5G+ sem necessidade de mudar de plano ou de chip.
"Para o cliente que quiser ampliar a franquia de dados, a Claro também acaba de lançar seu novo portfólio de planos Pós-Pago. Completa e de simples entendimento, a novidade conta com mais internet para navegar no 5G+", disse a porta-voz.
Sobre a estrutura que será utilizada na nova faixa de conexão, a operadora informou que conta com as soluções tecnológicas de diversos parceiros de negócios em sua infraestrutura 5G+. "E esperamos que o 5G, como tecnologia habilitadora, movimente um ecossistema de empresas, fornecedores de equipamentos, startups, centros de pesquisa, entre tantas outras áreas", destaca.
A porta-voz afirma que todos os smartphones 5G homologados pela Anatel já suportam também as faixas dedicadas e serão automaticamente compatíveis com o novo 5G+. A expectativa inicial é do alcance de velocidades entre 600 Mbps e 800 Mbps, chegando até 1 Gbps (dependendo do tamanho da célula e da quantidade de terminais com uso simultâneo naquele momento).
Atualmente, 70% dos aparelhos vendidos pela Claro são compatíveis com o 5G+. E, por oferecer opções desde o lançamento do 5G DSS, a operadora já possui cerca de 2,6 milhões de smartphones compatíveis em operação em sua rede
"O 5G é uma tecnologia habilitadora que, além de mais velocidade, também possibilita baixa latência e alta concentração de tráfego de dispositivos. Além de trazer ganhos de experiência para o mercado consumidor, o 5G vai atender às necessidades do mercado B2B e aplicações que deverão ser desenvolvidas no futuro, inclusive a Internet das Coisas", explica.
No mercado corporativo, o diretor-executivo de marketing e negócios da Embratel, Marcello Miguel, pontua que Vitória é um polo econômico importante para o país e para a Embratel, grupo responsável pela frente corporativa da operadora. Entre setores que se beneficiarão com o 5G, ele menciona indústrias, finanças, logística, saúde, agronegócio e cidades inteligentes.
"A partir da liberação da ativação do 5G pelo órgão regulador, as empresas e o poder público passarão a ter acesso a uma infraestrutura local pronta e preparada para atender as suas demandas e para começar a colocar em prática projetos que estão sendo pensados com o 5G", garante.
Na saúde, ele argumenta que o 5G poderá auxiliar na introdução de tecnologias que melhorem o atendimento e apoiem as equipes médicas nos hospitais. Ele exemplifica dizendo que pacientes internados em Vitória, por exemplo, poderão ter acesso a médicos de outras localidades, inclusive do exterior, durante procedimentos.
"Com o 5G e as tecnologias inovadoras, os especialistas poderão acompanhar em tempo real a cirurgia, guiando-a a distância. As cirurgias robóticas também poderão se tornar realidade por meio do 5G, graças à baixíssima latência, alta confiabilidade, resiliência e disponibilidade que essa geração de conectividade traz".
VIVO
O diretor regional da Vivo para o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, Cristiano Salgado, informou que os clientes não terão de pagar uma taxa extra para acessarem a tecnologia 5G. "Para acessar, é preciso possuir um aparelho compatível e estar dentro da área de cobertura, sem tarifação extra pelo acesso", disse.
Com a nova rede, neste primeiro momento, os clientes terão uma navegação ainda mais veloz e melhor experiência no uso e consumo de conteúdos multimídia ou nos jogos online de alta resolução, por exemplo.
A experiência de velocidade do usuário será até dez vezes mais rápida que o 4G. Espera-se que a nova tecnologia realize download de um arquivo de 1GB em aproximadamente dez segundos, dependendo do volume de tráfego no momento. O 5G da Vivo vai funcionar nos seguintes bairros de Vitória, inicialmente:
- Enseada do Suá
- Goiabeiras
- Jardim Camburi
- Jardim da Penha
- Mata da Praia
- Praia do Canto
- Santa Helena
- Santa Lúcia.
A operadora destacou que já ativou sua rede 5G, na frequência de 3,5GHz, nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa, São Paulo, Curitiba, Goiânia, Salvador e, nesta segunda-feira, em Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória.
"No semestre, a Vivo investiu cerca de R$ 4,5 bilhões em sua operação, um crescimento de 6,2%, direcionado, majoritariamente, à expansão e ampliação de cobertura das redes móvel e fixa A empresa atende, atualmente, 97% da população brasileira com conectividade móvel e mantém a liderança na cobertura 4.5G, disponível em mais de 3.100 cidades", explicou Cristiano.
TIM
A Tim informou que iniciará a operação do sinal da quinta geração de redes móveis em Vitória, na frequência de 3,5GHz, acompanhando a evolução da demanda e o cronograma estabelecido pela Anatel. A quinta geração da internet ofertada pela Tim vai funcionar nos seguintes bairros:
- Andorinhas
- Barro Vermelho
- Centro
- Consolação
- Cruzamento
- Da Penha
- Do Moscoso
- Enseada Do Suá
- Fonte Grande
- Forte São João
- Fradinhos
- Gurigica
- Horto
- Ilha De Santa Maria
- Ilha Do Boi
- Ilha Do Frade
- Ilha Do Príncipe
- Itararé
- Jardim Da Penha
- Joana D'Arc
- Jucutuquara
- Mário Cypreste
- Mata Da Praia
- Monte Belo
- Nazareth
- Parque Moscoso
- Piedade
- Pontal De Camburí
- Praia Do Canto
- Praia Do Suá
- Romão
- Santa Cecília
- Santa Clara
- Santa Helena
- Santa Lúcia
- Santa Luíza
- Santos Dumont
- São Benedito
- São Cristovão
- Tabuazeiro
- Vila Rubim
"Não será necessário trocar de chip para navegar no 5G. Basta ter um smartphone compatível com a nova tecnologia. Os clientes pós-pagos contam com um pacote com mais 50 GB de internet, já disponível nos canais de atendimento", ressaltou, por nota.
Na avaliação da empresa, o 5G puro promete revolucionar não só o dia a dia das pessoas, mas também a economia do país, alavancando a indústria 4.0 através da automatização que será possibilitada pela internet das coisas graças ao aumento de velocidade do serviço e da redução do tempo necessário para enviar e receber informações.
"O 5G permitirá, por exemplo, a existência de automóveis autômatos, eletrodomésticos interconectados, cidades inteligentes com uso racional de recursos, aumento de eficiência industrial e agropecuário, cirurgias a distância, criação de novos negócios e diversas outras possibilidades", informou o documento enviado pela operadora.
COMO FUNCIONA O 5G
Próxima geração da internet móvel, a tecnologia 5G pura oferece velocidade média de 1 Gigabit (Gbps), dez vezes superior ao sinal 4G, com a possibilidade de chegar a até 20 Gbps. O sinal tem menor latência (atraso) na transmissão dos dados. Um arquivo de 5 gigabytes pode ser baixado em cerca de 40 segundos nesse sistema.
Um aparelho conectado com a tecnologia 4G demora até 54 milissegundos para processar um download de vídeo de 1 Gigabyte. No caso da 5G, a estimativa é que este intervalo seja entre 1 e 2 milissegundos para processar até 20 Gigabytes, o que significa uma velocidade até 20 vezes maior para os usuários.
Outra mudança significativa é a quantidade de dispositivos que podem estar conectados simultaneamente. No 4G, a cobertura é de 10 mil aparelhos por quilômetro, enquanto no 5G a rede de cobertura pode ser de até 1 milhão de aparelhos por quilômetro.
Os especialistas destacam que ter um aparelho com 5G possibilitará tempo melhor de processamento de downloads e uploads, maior velocidade na transferência de dados por segundo e uma economia de até 90% no consumo de energia dos aparelhos.
O especialista em Comunicações Móveis e gerente de treinamento da FiberX, Luiz Puppin, estima que em cerca de 4 anos o 5G vai substituir o 4G e uma parte da rede fixa que existe hoje. Ele prevê que, até o fim de 2022, cerca de 2 milhões de brasileiros terão acesso ao 5G.
MUDANÇAS EM CASA E NO AGRONEGÓCIO
Em poucos anos, as casas poderão ter sensores interligados via 5G para detectar problemas elétricos ou gastos de energia. um aparelho conectado ao botijão de gás que fará a leitura do consumo e avisará automaticamente a empresa de reposição.
Para quem aprecia filmes, jogos ou documentários por serviços de streaming, a velocidade é o grande destaque. Foi viajar e esqueceu algum aparelho eletrônico ligado? Agora será possível desligá-lo, mesmo estando em outra cidade ou país.
Entre as vantagens do uso do 5G para o agronegócio, Luiz Puppin cita o exemplo de uma fazenda totalmente conectada. A saúde e o peso do rebanho poderão ser consultadas na palma da mão. A tecnologia também facilitará a logística e a comercialização.
"Quem produz grãos como soja, milho, café, trigo ou arroz saberá as condições do solo e necessidades de correções ou irrigações, controle da colheita, armazenamento, melhor hora para fazer a venda e outros indicadores que vão trazer eficiência ao negócio”, explica.
O especialista também fala que a chamada agricultura 4.0 terá máquinas autônomas (trator, colheitadeira, caminhão sem motoristas), será mais sustentável e econômica – uma vez que praticamente não haverá desperdícios. O monitoramento de lavouras e pastagens será feito com precisão e isso vai facilitar a identificação de plantas invasoras, pragas e doenças.
“Também será possível conhecer os indicadores pluviométricos de cada parte da fazenda, saber o momento exato da semeadura, localizar fontes de água, abrir vias de acesso e combater incêndios. As possibilidades para o agro são incontáveis”, ressalta Puppin.