5G puro: mapa mostra bairros de Vitória com a internet ultrarrápida

Conexão 5G começa nesta segunda-feira (22) em Vitória e promete revolucionar a forma das pessoas navegarem na internet Crédito: Freepik

De acordo com o conselheiro da Anatel, Moisés Queiroz, as operadoras fizeram o pedido de licenciamento de 29 Estações Rádio Base (ERB) em Vitória. A agência informou também que novas solicitações podem ser feitas a qualquer momento.

A Claro informou que o sinal 5G vai funcionar inicialmente nos bairros Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia e Ilha do Boi. Nos aparelhos habilitados à Vivo, o acesso poderá ser feito na Enseada do Suá, Mata da Praia, Praia do Canto, em Goiabeiras, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Santa Helena e Santa Lúcia.

Com exceção de Jardim Camburi e Goiabeiras, a Tim opera o 5G em todos bairros cobertos pela Vivo e a Claro em Vitória, além de regiões como Fradinhos, Forte São João, o bairro da Penha e o Parque Moscoso. Ao todo, a Tim atua em 41 bairros da Capital.

No total, o 5G funcionará, a partir de segunda-feira, em 12 capitais. A quinta geração da internet surgiu com a proposta de proporcionar ainda mais velocidade para baixar e enviar arquivos, cobertura mais ampla e conexões mais estáveis, e promete ser até 20 vezes mais veloz que o 4.5G.

As capitais com 5G no Brasil a partir de segunda-feira:





Vitória (ES)

Brasília (DF)

Curitiba (PR)

Goiânia (GO)

Florianópolis (SC)

Palmas (TO)

Salvador (BA)

São Paulo (SP)

João Pessoa (PB)

Porto Alegre (RS)

Belo Horizonte (MG)

Rio de Janeiro (RJ)

A implantação do sinal de internet 5G em todas as capitais brasileiras deverá ser realizada até 28 de outubro deste ano. Mesmo assim, as expectativas sobre as mudanças que a tecnologia vai provocar na vida das pessoas e empresas são enormes.

Segundo Luiz Puppin, especialista em Comunicações Móveis e gerente de treinamento da FiberX, parceira oficial da Huawei no Brasil, a sociedade começa a viver uma nova revolução.

"O uso do 5G mudará completamente nossas vidas. Seja no campo, nas cidades, nas casas, no comércio, na indústria, tudo será impactado positivamente" Luiz Puppin - Especialista em Comunicações Móveis

O QUE DIZEM AS OPERADORAS

CLARO

A Claro informou que, neste primeiro momento, recebem o sinal os bairros onde há maior tráfego e maior concentração de aparelhos habilitados para acessar a tecnologia. Em breve, haverá expansão contínua e gradativa para outros pontos da cidade.

Praia do Canto

Barro Vermelho

Santa Lúcia

Ilha do Boi

A gerente territorial da Claro para o Rio de Janeiro e Espírito Santo, Nathalie Oliveira, informou que a adoção do 5G+ não vai exigir nenhuma alteração de contrato. De acordo com ela, qualquer cliente com aparelho compatível e em área com cobertura pela tecnologia pode ter acesso ao 5G+ sem necessidade de mudar de plano ou de chip.

"Para o cliente que quiser ampliar a franquia de dados, a Claro também acaba de lançar seu novo portfólio de planos Pós-Pago. Completa e de simples entendimento, a novidade conta com mais internet para navegar no 5G+", disse a porta-voz.

Sobre a estrutura que será utilizada na nova faixa de conexão, a operadora informou que conta com as soluções tecnológicas de diversos parceiros de negócios em sua infraestrutura 5G+. "E esperamos que o 5G, como tecnologia habilitadora, movimente um ecossistema de empresas, fornecedores de equipamentos, startups, centros de pesquisa, entre tantas outras áreas", destaca.

A porta-voz afirma que todos os smartphones 5G homologados pela Anatel já suportam também as faixas dedicadas e serão automaticamente compatíveis com o novo 5G+. A expectativa inicial é do alcance de velocidades entre 600 Mbps e 800 Mbps, chegando até 1 Gbps (dependendo do tamanho da célula e da quantidade de terminais com uso simultâneo naquele momento).

Atualmente, 70% dos aparelhos vendidos pela Claro são compatíveis com o 5G+. E, por oferecer opções desde o lançamento do 5G DSS, a operadora já possui cerca de 2,6 milhões de smartphones compatíveis em operação em sua rede

"O 5G é uma tecnologia habilitadora que, além de mais velocidade, também possibilita baixa latência e alta concentração de tráfego de dispositivos. Além de trazer ganhos de experiência para o mercado consumidor, o 5G vai atender às necessidades do mercado B2B e aplicações que deverão ser desenvolvidas no futuro, inclusive a Internet das Coisas", explica.

No mercado corporativo, o diretor-executivo de marketing e negócios da Embratel, Marcello Miguel, pontua que Vitória é um polo econômico importante para o país e para a Embratel, grupo responsável pela frente corporativa da operadora. Entre setores que se beneficiarão com o 5G, ele menciona indústrias, finanças, logística, saúde, agronegócio e cidades inteligentes.

"A partir da liberação da ativação do 5G pelo órgão regulador, as empresas e o poder público passarão a ter acesso a uma infraestrutura local pronta e preparada para atender as suas demandas e para começar a colocar em prática projetos que estão sendo pensados com o 5G", garante.

Na saúde, ele argumenta que o 5G poderá auxiliar na introdução de tecnologias que melhorem o atendimento e apoiem as equipes médicas nos hospitais. Ele exemplifica dizendo que pacientes internados em Vitória, por exemplo, poderão ter acesso a médicos de outras localidades, inclusive do exterior, durante procedimentos.

"Com o 5G e as tecnologias inovadoras, os especialistas poderão acompanhar em tempo real a cirurgia, guiando-a a distância. As cirurgias robóticas também poderão se tornar realidade por meio do 5G, graças à baixíssima latência, alta confiabilidade, resiliência e disponibilidade que essa geração de conectividade traz".

VIVO

Vivo para o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, Cristiano Salgado, informou que os clientes não terão de pagar uma taxa extra para acessarem a O diretor regional dapara o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, Cristiano Salgado, informou que os clientes não terão de pagar uma taxa extra para acessarem a tecnologia 5G. "Para acessar, é preciso possuir um aparelho compatível e estar dentro da área de cobertura, sem tarifação extra pelo acesso", disse.

Com a nova rede, neste primeiro momento, os clientes terão uma navegação ainda mais veloz e melhor experiência no uso e consumo de conteúdos multimídia ou nos jogos online de alta resolução, por exemplo.

A experiência de velocidade do usuário será até dez vezes mais rápida que o 4G. Espera-se que a nova tecnologia realize download de um arquivo de 1GB em aproximadamente dez segundos, dependendo do volume de tráfego no momento. O 5G da Vivo vai funcionar nos seguintes bairros de Vitória, inicialmente:

Enseada do Suá

Goiabeiras

Jardim Camburi

Jardim da Penha

Mata da Praia

Praia do Canto

Santa Helena

Santa Lúcia.

A operadora destacou que já ativou sua rede 5G, na frequência de 3,5GHz, nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa, São Paulo, Curitiba, Goiânia, Salvador e, nesta segunda-feira, em Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória.

"No semestre, a Vivo investiu cerca de R$ 4,5 bilhões em sua operação, um crescimento de 6,2%, direcionado, majoritariamente, à expansão e ampliação de cobertura das redes móvel e fixa A empresa atende, atualmente, 97% da população brasileira com conectividade móvel e mantém a liderança na cobertura 4.5G, disponível em mais de 3.100 cidades", explicou Cristiano.

TIM

Tim informou que iniciará a operação do sinal da quinta geração de redes móveis em Vitória, na frequência de 3,5GHz, acompanhando a evolução da demanda e o cronograma estabelecido pela Anatel. A quinta geração da informou que iniciará a operação do sinal da quinta geração de redes móveis em Vitória, na frequência de 3,5GHz, acompanhando a evolução da demanda e o cronograma estabelecido pela Anatel. A quinta geração da internet ofertada pela Tim vai funcionar nos seguintes bairros:

Andorinhas

Barro Vermelho

Centro

Consolação

Cruzamento

Da Penha

Do Moscoso

Enseada Do Suá

Fonte Grande

Forte São João

Fradinhos

Gurigica

Horto

Ilha De Santa Maria

Ilha Do Boi

Ilha Do Frade

Ilha Do Príncipe

Itararé

Jardim Da Penha

Joana D'Arc

Jucutuquara

Mário Cypreste

Mata Da Praia

Monte Belo

Nazareth

Parque Moscoso

Piedade

Pontal De Camburí

Praia Do Canto

Praia Do Suá

Romão

Santa Cecília

Santa Clara

Santa Helena

Santa Lúcia

Santa Luíza

Santos Dumont

São Benedito

São Cristovão

Tabuazeiro

Vila Rubim

"Não será necessário trocar de chip para navegar no 5G. Basta ter um smartphone compatível com a nova tecnologia. Os clientes pós-pagos contam com um pacote com mais 50 GB de internet , já disponível nos canais de atendimento", ressaltou, por nota.

Na avaliação da empresa, o 5G puro promete revolucionar não só o dia a dia das pessoas, mas também a economia do país, alavancando a indústria 4.0 através da automatização que será possibilitada pela internet das coisas graças ao aumento de velocidade do serviço e da redução do tempo necessário para enviar e receber informações.

"O 5G permitirá, por exemplo, a existência de automóveis autômatos, eletrodomésticos interconectados, cidades inteligentes com uso racional de recursos, aumento de eficiência industrial e agropecuário, cirurgias a distância, criação de novos negócios e diversas outras possibilidades", informou o documento enviado pela operadora.

COMO FUNCIONA O 5G

Próxima geração da internet móvel, a tecnologia 5G pura oferece velocidade média de 1 Gigabit (Gbps), dez vezes superior ao sinal 4G, com a possibilidade de chegar a até 20 Gbps. O sinal tem menor latência (atraso) na transmissão dos dados. Um arquivo de 5 gigabytes pode ser baixado em cerca de 40 segundos nesse sistema.

Um aparelho conectado com a tecnologia 4G demora até 54 milissegundos para processar um download de vídeo de 1 Gigabyte. No caso da 5G, a estimativa é que este intervalo seja entre 1 e 2 milissegundos para processar até 20 Gigabytes, o que significa uma velocidade até 20 vezes maior para os usuários.

Outra mudança significativa é a quantidade de dispositivos que podem estar conectados simultaneamente. No 4G, a cobertura é de 10 mil aparelhos por quilômetro, enquanto no 5G a rede de cobertura pode ser de até 1 milhão de aparelhos por quilômetro.

Os especialistas destacam que ter um aparelho com 5G possibilitará tempo melhor de processamento de downloads e uploads, maior velocidade na transferência de dados por segundo e uma economia de até 90% no consumo de energia dos aparelhos.

O especialista em Comunicações Móveis e gerente de treinamento da FiberX, Luiz Puppin, estima que em cerca de 4 anos o 5G vai substituir o 4G e uma parte da rede fixa que existe hoje. Ele prevê que, até o fim de 2022, cerca de 2 milhões de brasileiros terão acesso ao 5G.

MUDANÇAS EM CASA E NO AGRONEGÓCIO

Em poucos anos, as casas poderão ter sensores interligados via 5G para detectar problemas elétricos ou gastos de energia. um aparelho conectado ao botijão de gás que fará a leitura do consumo e avisará automaticamente a empresa de reposição.

Para quem aprecia filmes, jogos ou documentários por serviços de streaming, a velocidade é o grande destaque. Foi viajar e esqueceu algum aparelho eletrônico ligado? Agora será possível desligá-lo, mesmo estando em outra cidade ou país.

Entre as vantagens do uso do 5G para o agronegócio, Luiz Puppin cita o exemplo de uma fazenda totalmente conectada. A saúde e o peso do rebanho poderão ser consultadas na palma da mão. A tecnologia também facilitará a logística e a comercialização.

"Quem produz grãos como soja, milho, café, trigo ou arroz saberá as condições do solo e necessidades de correções ou irrigações, controle da colheita, armazenamento, melhor hora para fazer a venda e outros indicadores que vão trazer eficiência ao negócio”, explica.

Tecnologia 5G trará mais velocidade de navegação; Crédito: FiberX/Divulgação

O especialista também fala que a chamada agricultura 4.0 terá máquinas autônomas (trator, colheitadeira, caminhão sem motoristas), será mais sustentável e econômica – uma vez que praticamente não haverá desperdícios. O monitoramento de lavouras e pastagens será feito com precisão e isso vai facilitar a identificação de plantas invasoras, pragas e doenças.