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Empresa em xeque

Heringer tem prejuízo milionário e ações caem com alerta de fraude

Em comunicado ao mercado de capitais, empresa disse que abriu investigação para apurar suspeitas de superfaturamento em contratos de manutenção da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2022 às 10:31

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 10:31

Com prejuízo líquido de R$ 94,67 milhões no segundo trimestre deste ano, a Fertilizantes Heringer, com unidade em Viana, no Espírito Santo, vai enfrentar novas batalhas pela frente. Além da recuperação judicial, a empresa agora foi envolvida numa suspeita de fraude milionária.
Em fato relevante, divulgado ao mercado de capitais na última quarta-feira (17), a empresa disse que abriu investigação interna para apurar suspeita de irregularidades envolvendo superfaturamento nos serviços de manutenção em equipamentos e instalações da companhia. O alerta balançou o mercado acionário, derrubando as ações da empresa em mais de 12% no pregão do mesmo dia da B3, Bolsa de Valores de São Paulo.
Branded - Pesquisa contribui para aumentar qualidade de fertilizantes
A Heringer possui convênios com universidades, fundações, professores e pesquisadores para aprimorar seus produtos Crédito: Heringer/Divulgação
No documento, enviado à Comissão de Valores de Mobiliários (CVM), a corporação informou que se os indícios se confirmarem, é possível que haja impacto no valor de ativos da empresa. Ao xerife do mercado de capitais, a empresa destacou ainda a possibilidade de a fraude reduzir o patrimônio líquido contábil, o que afeta diretamente os investidores em posse de ações da firma.
A Heringer também disse que foi instaurado um comitê para as apurações no dia 11 de agosto e que, diante dos fatos, decidiu divulgar nesta quarta (17) o balanço financeiro da companhia, que havia tido a publicação prevista para 12 de agosto adiada.

EMPRESA REVERTE LUCRO E TEM PREJUÍZO

Junto com as suspeitas de fraude, a divulgação do balanço com prejuízo também trouxe turbulência para a Heringer. A empresa no segundo trimestre de 2021, havia apresentado lucro de R$ 144,8 milhões contra os R$ 94,67 milhões negativos visualizados nas finanças da empresa no segundo trimestre de 2022.
O relatório revelou que a receita bruta da companhia cresceu 91,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, ficando em R$ 1,12 bilhão. Porém, o lucro antes dos impostos (Ebitda), retrocedeu 77%, caindo para R$ 24,12 milhões.
A empresa afirmou que as receitas cresceram por conta do aumento das vendas de fertilizantes e devido à venda da fábrica de Uberaba (MG), mas que os custos de operação das outras unidades do grupo subiram.

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