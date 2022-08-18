Heringer tem prejuízo milionário e ações caem com alerta de fraude

Com prejuízo líquido de R$ 94,67 milhões no segundo trimestre deste ano, a Fertilizantes Heringer, com unidade em Viana, no Espírito Santo, vai enfrentar novas batalhas pela frente. Além da recuperação judicial, a empresa agora foi envolvida numa suspeita de fraude milionária.

Em fato relevante, divulgado ao mercado de capitais na última quarta-feira (17), a empresa disse que abriu investigação interna para apurar suspeita de irregularidades envolvendo superfaturamento nos serviços de manutenção em equipamentos e instalações da companhia. O alerta balançou o mercado acionário, derrubando as ações da empresa em mais de 12% no pregão do mesmo dia da B3, Bolsa de Valores de São Paulo.

A Heringer possui convênios com universidades, fundações, professores e pesquisadores para aprimorar seus produtos Crédito: Heringer/Divulgação

No documento, enviado à Comissão de Valores de Mobiliários (CVM), a corporação informou que se os indícios se confirmarem, é possível que haja impacto no valor de ativos da empresa. Ao xerife do mercado de capitais, a empresa destacou ainda a possibilidade de a fraude reduzir o patrimônio líquido contábil, o que afeta diretamente os investidores em posse de ações da firma.

A Heringer também disse que foi instaurado um comitê para as apurações no dia 11 de agosto e que, diante dos fatos, decidiu divulgar nesta quarta (17) o balanço financeiro da companhia, que havia tido a publicação prevista para 12 de agosto adiada.

EMPRESA REVERTE LUCRO E TEM PREJUÍZO

Junto com as suspeitas de fraude, a divulgação do balanço com prejuízo também trouxe turbulência para a Heringer. A empresa no segundo trimestre de 2021, havia apresentado lucro de R$ 144,8 milhões contra os R$ 94,67 milhões negativos visualizados nas finanças da empresa no segundo trimestre de 2022.

O relatório revelou que a receita bruta da companhia cresceu 91,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, ficando em R$ 1,12 bilhão. Porém, o lucro antes dos impostos (Ebitda), retrocedeu 77%, caindo para R$ 24,12 milhões.