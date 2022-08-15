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EDP abre edital para selecionar projetos sociais em várias áreas. Confira

Concurso contempla propostas nas áreas de cultura, esporte, infância, adolescência e terceira idade; as organizações podem apresentar propostas para o processo de seleção pública de projetos até o dia 19 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2022 às 16:00

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 16:00

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, abre inscrições para o edital “EDP Mudando Hoje o Amanhã”. Serão R$ 14 milhões destinados a investimentos em projetos nas áreas de cultura, esporte, infância, adolescência e terceira idade – o dobro do investimento disponibilizado no edital anterior.
As organizações socioambientais, culturais e esportivas podem apresentar propostas para o processo de seleção pública de projetos até o dia 19 de setembro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Bússola Social, disponibilizada no site do Instituto EDP.
Criminosos levaram cabos e deixaram agência e loja da EDP sem energia elétrica em Vitória
Fachada da agência e loja da EDP em Vitória Crédito: Gabriela Ribeti
Os projetos incentivados deverão anexar cópia do Diário Oficial da União, com a aprovação do Projeto na respectiva Lei de incentivo, com data para captação de recursos, evidência do cadastro feito até 31 de julho de 2022 ou, ainda, a Declaração do órgão competente (Fundos Municipais ou Estaduais).
O processo seletivo abrange a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte e as Leis relacionadas ao Estatuto da Criança e Adolescente e ao Estatuto do Idoso.
O apoio do Instituto EDP aos projetos aprovados por meio do edital valerá para o biênio 2023-2024.
“Faz parte da nossa estratégia ESG realizar um trabalho relevante de desenvolvimento e impacto social para modificar positivamente a realidade das comunidades nos estados onde atuamos. Temos metas bem definidas, apresentamos melhorias constantes e estamos sempre ampliando a nossa atuação. O investimento em projetos sociais faz parte deste contexto”, destaca João Marques da Cruz, CEO da EDP no Brasil.

PROJETOS CULTURAIS

Para participação nesta categoria é necessária evidência de cadastro realizado até 31 de julho de 2022 ou aprovação prévia na Lei Federal de Incentivo à Cultura, (Lei n° 8.313/91 – artigo 18), devidamente comprovada por cópia da publicação da aprovação do projeto junto à Secretaria Especial da Cultura no Diário Oficial da União.

PROJETOS ESPORTIVOS

Para participação é necessária evidência de cadastro realizado até 31 de julho de 2022 ou aprovação prévia na Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/06), devidamente comprovada por cópia da publicação da aprovação do projeto junto à Secretaria Especial do Esporte no Diário Oficial da União.

PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Para participação é necessária aprovação prévia na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, devidamente comprovado conforme exigências do órgão responsável (municipal, estadual ou federal).

PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS À TERCEIRA IDADE

Para participação é necessária aprovação prévia na Lei Federal nº 10.741/03 – Estatuto do Idoso, devidamente comprovado conforme exigências do órgão responsável (municipal, estadual ou federal).

MUNICÍPIOS DO ES QUE PODEM PARTICIPAR DO CONCURSO:

  • Afonso Cláudio, 
  • Água Doce do Norte, 
  • Alegre, 
  • Alfredo Chaves, 
  • Anchieta, 
  • Apiacá, 
  • Aracruz, 
  • Atílio Vivacqua, 
  • Baixo Guandu, 
  • Barra de São Francisco, 
  • Boa Esperança, 
  • Bom Jesus do Norte, 
  • Brejetuba, 
  • Cachoeiro de Itapemirim, 
  • Cariacica, 
  • Castelo, 
  • Colatina, 
  • Conceição da Barra, 
  • Conceição do Castelo, 
  • Divino de São Lourenço, 
  • Domingos Martins, 
  • Dores do Rio Preto, 
  • Ecoporanga, 
  • Fundão, 
  • Guaçuí, 
  • Guarapari, 
  • Ibatiba, 
  • Ibiraçu, 
  • Ibitirama, 
  • Iconha, 
  • Irupi, 
  • Itaguaçu, 
  • Itapemirim, 
  • Itarana, 
  • Iúna, 
  • Jaguaré, 
  • Jerônimo Monteiro, 
  • João Neiva, 
  • Laranja da Terra, 
  • Linhares, 
  • Mantenópolis, 
  • Marataízes, 
  • Marechal Floriano, 
  • Mimoso do Sul, 
  • Montanha, 
  • Mucurici, 
  • Muniz Freire, 
  • Muqui, 
  • Nova Venécia, 
  • Pedro Canário, 
  • Pinheiros, 
  • Piúma, 
  • Ponto Belo, 
  • Rio Bananal, 
  • Rio Novo do Sul, 
  • Santa Leopoldina, 
  • Santa Maria de Jetibá, 
  • Santa Teresa, 
  • São Jose do Calcado, 
  • São Mateus, 
  • Serra.

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