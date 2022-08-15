Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Irregularidades

Mais de 800 MEIs com receita bruta acima do limite são bloqueados no ES

Segundo a Secretaria da Fazenda, alguns deles ultrapassaram o valor de R$ 1 milhão em aquisições, sendo que a receita bruta anual de um Microempreendedor Individual (MEI) é de R$ 81 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2022 às 11:18

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 11:18

Nos primeiros sete meses do ano, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) identificou 813 Microempreendedores Individuais (MEIs) com receita bruta acima do limite estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006. Dessa forma, todos foram bloqueados pela irregularidade, para a realização de operações como emitente e destinatário de documentos fiscais. Alguns deles ultrapassaram o valor de R$ 1 milhão em aquisições, sendo que a receita bruta anual de um MEI é de R$ 81 mil, proporcionalmente, R$ 6.750 por mês.
O gerente fiscal da Sefaz, o auditor fiscal Arthur Nunes, explicou que a secretaria se utiliza de diversas malhas eletrônicas, com intuito de apurar irregularidades relacionadas ao MEI. "Queremos, com essas ações rotineiras, proteger o erário público e incentivar que os contribuintes MEI se regularizem perante o Fisco Estadual", disse.
Contribuição do MEI subirá para R$ 60,60 em fevereiro
Receita bruta anual de um Microempreendedor Individual (MEI) é de R$ 81 mil Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
O auditor fiscal Edilson Paulo de Souza, responsável pelo setor de monitoramento e fiscalização dos MEIs, da Sefaz, comentou que, ao ultrapassar o limite, o MEI deve se desenquadrar do Simei e se reenquadrar em outra modalidade do Simples Nacional, ou seja, microempresa ou empresa de pequeno porte. "Caso não haja a regularização, poderão ser excluídos do regime Simples Nacional. Desse modo, ficarão obrigados a recolher os tributos devidos de acordo com a legislação aplicável aos demais contribuintes do Regime Ordinário", orientou.

EXCEÇÃO PARA CAMINHONEIRO

A única exceção do valor limite de R$ 81mil de receita bruta é para o transportador autônomo de cargas inscrito como MEI Caminhoneiro, que tem como ocupação profissional exclusiva o transporte rodoviário de cargas, sendo o limite anual de R$ 251.600,00, proporcionalmente, R$ 20.966,67 mensal.

O QUE FAZER PARA SE REGULARIZAR

  • Para se regularizar, caso permaneça no regime do Simples Nacional, o MEI deverá se desenquadrar do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei); 
  • Obter Inscrição Estadual; 
  • Efetuar a apuração e o recolhimento de tributos considerando seu enquadramento no Simples Nacional, a partir da data de início da produção dos efeitos relativos ao desenquadramento.
  • Caso tenha dúvidas quanto aos procedimentos de regularização, o contribuinte pode enviar uma mensagem para o Fale Conosco da Secretaria da Fazenda;
  • Também pode buscar atendimento em uma das Agências da Receita Estadual.

Veja Também

Sebrae lança site para empreendedor analisar mercado e ter melhores resultados

Inflação exige malabarismo dos empreendedores para conter efeitos

Saiba o que é preciso para se tornar uma empreendedora de sucesso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sefaz Empreendedorismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mega-sena: aposta de Vitória acerta a quina e leva mais de R$ 18 mil
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 06 a 12 de abril de 2026
Imagem de destaque
A selfie de milhões: astronautas observam a Terra em novas imagens da missão Artemis 2, da Nasa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados