Sebrae lança site para empreendedor analisar mercado e ter melhores resultados

O Radar Sebrae foi desenhado com o objetivo de apoiar os empreendedores na identificação de oportunidades de negócios e na localização mais adequada do seu ponto comercial Crédito: Shutterstock

Conhecer o mercado é um dos trunfos de qualquer empreendedor de sucesso, mas nem sempre é uma tarefa das mais simples. Para tornar mais eficaz e acessível essa importante etapa na hora de abrir um negócio, foi lançado o site Radar Sebrae no Espírito Santo.

A plataforma foi desenhada com o objetivo de apoiar os empreendedores na identificação de oportunidades de negócios e na localização mais adequada do seu ponto comercial.

Bernardo Buteri, analista do Sebrae, explica que o Radar compila, em um só lugar, várias informações relevantes para o empreendedor com base em bancos de dados oficiais, como Censo, IBGE, dados do Sebrae, Caged, entre outros.

“Dessa forma, o empreendedor ou potencial empreendedor poderá buscar tudo num lugar só. Até mesmo a localização de empresas e dados oficiais delas, tudo de forma legal e gratuita”, explica.

A ferramenta calcula a performance de diversos tipos de negócios e aponta aqueles com maior probabilidade de serem bem-sucedidos em uma determinada região. Crédito: Reprodução

A ferramenta, disponibilizada pelo Sebrae, calcula a performance de diversos tipos de negócios e aponta aqueles com maior probabilidade de serem bem-sucedidos em uma determinada região.

Para utilizar a ferramenta é simples. Basta acessar o site radarsebrae.com.br , fazer um cadastro rápido e gratuito, e realizar o login.

No portal, o empreendedor pode escolher a cidade onde deseja implantar o negócio, o ramo no qual trabalhará e refinar sua busca até mesmo de acordo com o público-alvo. Em apenas duas semanas de funcionamento, a ferramenta já conta com mais de 19 mil pessoas atendidas no estado.

“Ela é de fácil manuseio, intuitiva e até quem não tem muita intimidade pode navegar com facilidade. Lá na plataforma, a pessoa pode buscar pelos melhores negócios em uma região específica, ou até mesmo escolher um segmento de negócio e ter sugestão dos melhores pontos para empreender”, descreve Buteri.

No portal, o empreendedor pode escolher a cidade onde deseja implantar o negócio, o ramo no qual trabalhará e refinar sua busca até mesmo de acordo com o público-alvo Crédito: Shutterstock

A Grande Vitória, com exceção de Viana, já está mapeada em nível de bairro, o que torna as informações ainda mais específicas. Os demais municípios estão mapeados por cidade. A ferramenta não limita o uso por quantidade de usuários, ou seja, funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, gratuitamente.

Quem tiver dúvidas enquanto navega no site tem à disposição um chat mediado por inteligência artificial, além das agências Sebrae mais próximas.

SERVIÇO

RADAR SEBRAE DE OPORTUNIDADES

O que é?

O Radar Sebrae é uma ferramenta de coleta e apresentação de dados que utiliza dados oficias de terceiros para apresentar a dinâmica de mercado nas principais cidades do Estado.



O uso das informações disponibilizadas pela ferramenta deverá ser meramente consultivo.



As informações socioeconômicas utilizam como fonte de dados o Censo Demográfico 2010. O banco de dados de empresas reflete o ambiente empresarial de fev/2022.

