Confira 12 dicas para economizar combustível

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FAZER REVISÃO GERAL PELO MENOS UMA VEZ AO ANO

De acordo com o mecânico Henrique Caldas, a revisão geral do veículo uma vez por ano é fundamental para garantir o seu bom funcionamento. “A manutenção em dia evita que o motor, principalmente, consuma mais combustível que o necessário, além de aumentar a vida útil do veículo."

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FAZER ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

O alinhamento correto faz com que os pneus se desgastem menos, enquanto o balanceamento evita trepidações ao rodar. Além disso, esses dois serviços previnem o aumento do atrito dos pneus no solo além do necessário e não deixam que o veículo perca desempenho. “O carro desalinhado e com o balanceamento irregular fica mais pesado. O veículo precisa fazer mais força para se locomover. Logo, precisa de mais combustível”, comenta Henrique Caldas.

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CALIBRAR OS PNEUS

De acordo com o mecânico, ter a disciplina de calibrar os pneus com a pressão recomendada pelo fabricante melhora a rolagem dos pneus no solo, evitando o desperdício de combustível. “O ideal é calibrar a cada 15 dias”, recomenda.

04

REALIZAR A REVISÃO DO MOTOR

Para o pleno funcionamento do motor, considerado o coração do veículo, é necessário a certeza de que ele está funcionando perfeitamente bem. Por isso, qualquer barulho estranho ou odor, é fundamental levar o veículo até um mecânico para uma revisão. Ao levar na revisão, fique atento se vai ser necessário ou não a troca dos filtros de ar, a troca de óleo, a substituição das velas e a verificação de outros itens.

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EVITAR ACELERAR E FREAR BRUSCAMENTE

Dirigir de maneira agressiva, além de ser perigoso, também não é interessante quando o objetivo é economizar combustível. Para prevenir o desgaste do motor, é importante medir a força do pé no acelerador para não desperdiçar combustível. "O ideal é manter a constância na velocidade", orienta o mecânico.

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RESPEITAR A TROCA DE MARCHAS

Procure trocar as marchas de forma suave e sempre na rotação correta, mantendo o giro do motor compatível à marcha escolhida.

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NÃO DEIXAR O CARRO EM PONTO MORTO EM DESCIDAS

Apesar de muita gente acreditar que é econômico deixar o carro em ponto morto, essa prática não é recomendada por uma questão de segurança e de economia de gasolina. Se o carro estiver desengatado e sem auxílio do freio-motor, o sistema de freio será mais exigido e poderá falhar. Nesse caso, a dica é deixar o carro engatado na marcha mais alta, mesmo sem acelerar.

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NÃO "ESQUENTAR" O AUTOMÓVEL

Aquecer o motor antes de sair, hoje em dia, se tornou desnecessário, já que os propulsores contam com injeção eletrônica. O sistema atual dá conta de fazer o carro andar mesmo no frio. Para modelos flex, lembre-se de abastecer o tanquinho de partida a frio. Além de gastar combustível à toa, esquentar o motor num carro com injeção eletrônica pode desgastar as peças e diminuir sua vida útil do veículo.

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NÃO TRANSPORTAR MUITO PESO

Estar sempre com o veículo pesado também contribui para aumentar o gasto de combustível. Cargas superiores a 10 quilos já influenciam no consumo, pois o motor terá que fazer mais força para colocar o automóvel em movimento. Procure levar no carro somente o que precisar, evitando guardar malas, caixas cheias, entre outros.

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DIRIGIR AO MENOS POR 15 MINUTOS APÓS ABASTECER

O mecânico Henrique Caldas também não recomenda que o condutor abasteça e, logo em seguida, deixe o carro parado. “Depois do abastecimento, a injeção eletrônica do veículo precisa de 15 minutos para o sistema entender que o combustível foi colocado. Se isso não acontecer, o carro, sempre que for ligado, vai precisar ‘gastar’ mais tempo de leitura (e mais gasolina) para fazer isso.”

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QUANDO COLOCAR GASOLINA E ÁLCOOL?

Como a maioria dos carros é flex, ou seja, abastece tanto a álcool como a gasolina, o mecânico dá uma orientação importante: “O carro com álcool gasta 30% mais do que a gasolina. Ou seja, só vale a pena abastecer etanol quando ele estiver entre 30 e 40% mais barato do que a gasolina”, explica.

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EVITAR ANDAR COM O TANQUE VAZIO