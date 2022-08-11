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Combustíveis

Petrobras reduz preço do diesel em R$ 0,22 nas refinarias

É a segunda queda em uma semana; novo corte, de 4,1%, começa a valer nesta sexta (12)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 19:04

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 19:04

Leonardo Vieceli

RIO DE JANEIRO - A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (11) uma nova redução no preço do óleo diesel nas refinarias. A nova baixa, que entra em vigor nesta sexta (12), diminui o valor médio para as distribuidoras em R$ 0,22 - de R$ 5,41 para R$ 5,19.
É a segunda redução consecutiva do diesel em agosto. Na semana passada, a estatal já havia cortado o preço do combustível em R$ 0,20 nas refinarias. Ou seja, a baixa acumulada neste mês chegou a R$ 0,42.
Petrobras reduz preços de venda de diesel para as distribuidoras
Petrobras reduz preços de venda de diesel para as distribuidoras Crédito: Arquivo/Agência Brasil
O corte da semana passada foi o primeiro em mais de um ano. Até então, a última baixa nas refinarias havia ocorrido em maio de 2021, segundo a estatal.
Ao confirmar as duas reduções consecutivas, a Petrobras citou os mesmos argumentos. Conforme a estatal, os preços de referência no mercado internacional se estabilizaram em um nível mais baixo recentemente, permitindo os cortes.
"Essa redução [anunciada nesta quinta] acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio",

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