Petrobras amplia supervisão sobre a política de preços de combustíveis

Petrobras informou ao mercado que o seu Conselho de Administração, reunido na manhã desta quarta-feira (27), aprovou uma Diretriz de Formação de Preços no Mercado Interno (Diretriz), que aumenta a supervisão da política de preços da estatal pelo órgão, mas que mantém a decisão sobre os reajustes com a diretoria executiva.

"A Diretriz incorpora uma camada adicional de supervisão da execução das políticas de preço pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a partir do reporte trimestral da Diretoria Executiva, formalizando prática já existente", informou a companhia em nota.

Edifício sede da Petrobras no Rio Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Mais cedo, fontes tinham informado ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o Conselho passaria a ser responsável pelos reajustes, no lugar da diretoria, o que foi desmentido pela Petrobras.

"A Diretriz reitera a competência da Diretoria Executiva na execução das políticas de preço, preservando e priorizando o resultado econômico da Companhia, buscando maximizar sua geração de valor", explica a estatal.

O documento, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), reafirma ainda que a aprovação da Diretriz "não implica em mudança das atuais políticas de preço no mercado interno, alinhadas aos preços internacionais, e tampouco no Estatuto Social da companhia", destaca. Ou seja, fica mantida a política de preços de paridade internacional.