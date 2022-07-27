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Mercado interno

Petrobras amplia supervisão sobre a política de preços de combustíveis

Conselho de Administração, no entanto, manteve a decisão sobre os reajustes com a diretoria executiva. Formato de paridade internacional não vai mudar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jul 2022 às 15:12

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 15:12

Petrobras informou ao mercado que o seu Conselho de Administração, reunido na manhã desta quarta-feira (27), aprovou uma Diretriz de Formação de Preços no Mercado Interno (Diretriz), que aumenta a supervisão da política de preços da estatal pelo órgão, mas que mantém a decisão sobre os reajustes com a diretoria executiva.
"A Diretriz incorpora uma camada adicional de supervisão da execução das políticas de preço pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a partir do reporte trimestral da Diretoria Executiva, formalizando prática já existente", informou a companhia em nota.
Edifício sede da Petrobras
Edifício sede da Petrobras no Rio Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Mais cedo, fontes tinham informado ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o Conselho passaria a ser responsável pelos reajustes, no lugar da diretoria, o que foi desmentido pela Petrobras.
"A Diretriz reitera a competência da Diretoria Executiva na execução das políticas de preço, preservando e priorizando o resultado econômico da Companhia, buscando maximizar sua geração de valor", explica a estatal.
O documento, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), reafirma ainda que a aprovação da Diretriz "não implica em mudança das atuais políticas de preço no mercado interno, alinhadas aos preços internacionais, e tampouco no Estatuto Social da companhia", destaca. Ou seja, fica mantida a política de preços de paridade internacional.
Para mudar a governança dos reajustes, a Petrobras teria que levar a proposta de mudança do Estatuto Social a uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), apurou o Broadcast. A Diretriz pode ser consultada na íntegra no site da Petrobras, informou a companhia.

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