Corpo de jovem que se afogou em rio durante churrasco é achado em São Mateus

Segundo os Bombeiros, o jovem estava com a família, durante um churrasco, e foi tomar banho no rio, quando foi visto pela última vez. As buscas começaram ainda no domingo, com procura no entorno do corpo d’água e realizando mapeamentos da área. Na manhã de segunda-feira (5), mergulhadores foram acionados e atuaram durante todo o dia. Entretanto, devido às condições desfavoráveis do local, as buscas submersas foram encerradas sem sucesso.