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Homenagem

Rede Gazeta é reconhecida por contribuição ao desenvolvimento social do ES pela Assembleia Legislativa

Casa de Leis entregou a Comenda Monsenhor Rômulo Balestrero a entidades e personalidades comprometidas com o bem-estar social
Eduardo Fachetti

Eduardo Fachetti

Publicado em 

06 mai 2025 às 12:20

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 12:20

Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta, recebe a Comenda Monsenhor Rômulo Balestrero, entregue pelo presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos
Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta, recebe a Comenda Monsenhor Rômulo Balestrero, entregue pelo presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos Crédito: Lucas S. Costa/Ales
Na noite de segunda-feira (05), a Rede Gazeta foi reconhecida pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, mais uma vez, devido à contribuição de seus veículos para a promoção do desenvolvimento social do Estado. Em sessão solene, a Casa entregou ao presidente do grupo, Café Lindenberg, a Comenda Monsenhor Rômulo Balestrero - insígnia que faz referência ao líder religioso que, por três décadas, defendeu projetos sociais no município de Cariacica.
Além da Rede Gazeta, outras entidades, emissoras e personalidades que dedicaram sua trajetória ao impacto social positivo no Estado foram reconhecidos pelo parlamento. O presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, destacou o combate à desinformação e a promoção de informação como contribuições inequívocas dos grupos de comunicação - daí a inclusão da Rede Gazeta entre os homenageados.
"Combater a desinformação muda efetivamente a realidade das pessoas. Quando os meios de comunicação enfrentam as fake news, temos um Estado melhor e o cidadão tem ajuda para tomar decisão, porque muitos tomaram decisões erradas por causa das desinformações”, avaliou o presidente da Casa.
Após receber a comenda, Café Lindenberg ressaltou o compromisso do grupo - que em setembro próximo completa 97 anos - com o jornalismo profissional e com a entrega de valor para a sociedade capixaba. "Um dos nossos compromissos inegociáveis, e posso dizer com certeza que é um legado de meu pai, Cariê Lindenberg, nos deixou, foi o de sempre colocar o interesse público à frente de qualquer outro. Então, a Rede Gazeta existe para que o capixaba se informe, conheça o Estado, faça reflexões sobre a realidade que o cerca. Um reconhecimento como este nos orgulha, porque chancela essa vocação que está em nosso DNA", destacou.

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