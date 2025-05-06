Rede Gazeta é reconhecida por contribuição ao desenvolvimento social do ES pela Assembleia Legislativa

Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta, recebe a Comenda Monsenhor Rômulo Balestrero, entregue pelo presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Na noite de segunda-feira (05), a Rede Gazeta foi reconhecida pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, mais uma vez, devido à contribuição de seus veículos para a promoção do desenvolvimento social do Estado. Em sessão solene, a Casa entregou ao presidente do grupo, Café Lindenberg, a Comenda Monsenhor Rômulo Balestrero - insígnia que faz referência ao líder religioso que, por três décadas, defendeu projetos sociais no município de Cariacica.

Além da Rede Gazeta, outras entidades, emissoras e personalidades que dedicaram sua trajetória ao impacto social positivo no Estado foram reconhecidos pelo parlamento. O presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, destacou o combate à desinformação e a promoção de informação como contribuições inequívocas dos grupos de comunicação - daí a inclusão da Rede Gazeta entre os homenageados.

"Combater a desinformação muda efetivamente a realidade das pessoas. Quando os meios de comunicação enfrentam as fake news, temos um Estado melhor e o cidadão tem ajuda para tomar decisão, porque muitos tomaram decisões erradas por causa das desinformações”, avaliou o presidente da Casa.