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Leonel Ximenes

Liga pra mim? Na era do 5G, Vitória ainda tem 263 orelhões

Quantidade desses aparelhos representa 0,056% do total de celulares na cidade

Públicado em 

08 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A quantidade de orelhões representa 0,056% do total de aparelhos móveis de Vitória
5% dos orelhões disponíveis em Vitória estão desativados para manutenção Crédito: Divulgação
Vitória completa neste dia 8 de setembro 471 anos. Moderna e nostálgica ao mesmo tempo, a capital do Espírito Santo, que já tem sinal 5G em alguns bairros, ainda exibe os velhos orelhões em sua paisagem, heróis da resistência da telefonia.
Liga pra mim - Na era do 5G, Vitória ainda tem 263 orelhões
Ao todo, são 263 orelhões que estão espalhados por Vitória. Desse total, 251 estão em funcionamento e os demais em manutenção. Assim sendo, existe uma disponibilidade de 95% dos telefones que possibilitam ligações a partir dos cartões. Lembrando que já houve uma época em que as fichas eram as responsáveis por conduzir as chamadas.

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Para se ter uma noção de como o número é tão pequeno na comparação com telefones celulares, o último registro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de julho deste ano, apontava 463.725 acessos por telefonia móvel. A quantidade de orelhões representa 0,056% do total de aparelhos móveis.
Telefone público, sem o formato do orelhão, disponível na Rodoviária de Vitória
Telefone público, sem o formato do orelhão, disponível na Rodoviária de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um dos heróis da resistência está presente bem pertinho do Palácio Anchieta. Ele está localizado na Praça João Clímaco, na Rua Muniz Freire. Foi ativado no dia 26/8/1996 e até hoje está lá à disposição.

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Quer tentar ver se alguém ainda atende a algum chamado neste orelhão? Só ligar para (27) 3322-7125. Vai que há uma pessoa disposta a celebrar o aniversário de Vitória nesta chamada.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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