5% dos orelhões disponíveis em Vitória estão desativados para manutenção Crédito: Divulgação

Vitória completa neste dia 8 de setembro 471 anos . Moderna e nostálgica ao mesmo tempo, a capital do Espírito Santo, que já tem sinal 5G em alguns bairros, ainda exibe os velhos orelhões em sua paisagem, heróis da resistência da telefonia.

Your browser does not support the audio element. Liga pra mim - Na era do 5G, Vitória ainda tem 263 orelhões

Ao todo, são 263 orelhões que estão espalhados por Vitória. Desse total, 251 estão em funcionamento e os demais em manutenção. Assim sendo, existe uma disponibilidade de 95% dos telefones que possibilitam ligações a partir dos cartões. Lembrando que já houve uma época em que as fichas eram as responsáveis por conduzir as chamadas.

Para se ter uma noção de como o número é tão pequeno na comparação com telefones celulares, o último registro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de julho deste ano, apontava 463.725 acessos por telefonia móvel. A quantidade de orelhões representa 0,056% do total de aparelhos móveis.

Telefone público, sem o formato do orelhão, disponível na Rodoviária de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Um dos heróis da resistência está presente bem pertinho do Palácio Anchieta . Ele está localizado na Praça João Clímaco, na Rua Muniz Freire. Foi ativado no dia 26/8/1996 e até hoje está lá à disposição.