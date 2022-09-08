Liga pra mim? Na era do 5G, Vitória ainda tem 263 orelhões

Ao todo, são 263 orelhões que estão espalhados por Vitória. Desse total, 251 estão em funcionamento e os demais em manutenção. Assim sendo, existe uma disponibilidade de 95% dos telefones que possibilitam ligações a partir dos cartões. Lembrando que já houve uma época em que as fichas eram as responsáveis por conduzir as chamadas.
Para se ter uma noção de como o número é tão pequeno na comparação com telefones celulares, o último registro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de julho deste ano, apontava 463.725 acessos por telefonia móvel. A quantidade de orelhões representa 0,056% do total de aparelhos móveis.
Um dos heróis da resistência está presente bem pertinho do Palácio Anchieta
. Ele está localizado na Praça João Clímaco, na Rua Muniz Freire. Foi ativado no dia 26/8/1996 e até hoje está lá à disposição.
Quer tentar ver se alguém ainda atende a algum chamado neste orelhão? Só ligar para (27) 3322-7125. Vai que há uma pessoa disposta a celebrar o aniversário de Vitória nesta chamada.