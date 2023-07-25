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Investimento

Viminas vai expandir produção para atender indústria de eletrodomésticos

Empresa investe R$ 50 milhões para fornecer materiais para a indústria de linha branca; expansão deve abrir novos postos de trabalho no Estado

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 17:20

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

25 jul 2023 às 17:20
Com o objetivo de aumentar a produção, a Viminas anunciou investimentos de R$ 50 milhões em seu parque industrial, localizado no Civit II, na Serra. Especializada em beneficiamento e transformação de vidros, a empresa já atende a construção civil e as fábricas de móveis. Agora se prepara para também fornecer materiais voltados a produtos da linha branca na indústria de eletrodomésticos.
Viminas; indústria de vidro
Parque industrial da Viminas localizado no Civit II, na Serra Crédito: Divulgação
Segundo o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, a partir dessa inserção em outros ramos do mercado, com o auxílio do Programa de Incentivo ao Investimento no Espírito Santo (Invest-ES), do governo do Estado, a empresa também vai abrir novas oportunidades de trabalho para a população capixaba.
"A empresa que busca e decide empreender, investir e trabalhar para o Espírito Santo crescer conta com nosso apoio”, disse Ricardo Ferraço.
Presente há 40 anos no Estado e com filiais em Vila Velha e nos Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, a Viminas trata a expansão dos negócios como um compromisso com o Espírito Santo.
"A Viminas está crescendo com o Espírito Santo. É muito bom ver o nosso Estado com o pensamento voltado para apoiar o desenvolvimento das empresas. É um efeito cascata, em que toda a sociedade se beneficia”, destaca o presidente da empresa, Rafael Ribeiro.

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