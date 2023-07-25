Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo publica MP das apostas esportivas com taxação de 18% para empresas
REgulamentação

Governo publica MP das apostas esportivas com taxação de 18% para empresas

Expectativa da Receita Federal é arrecadar R$ 2 bi; setor e Secretaria de Reformas Econômicas preveem valor superior
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2023 às 10:18

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 10:18

BRASÍLIA – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta terça-feira a MP (medida provisória) que regulamenta as apostas esportivas.
A previsão é que as empresas paguem uma alíquota de 18% sobre a receita obtida com os jogos (chamada de GGR – gross gaming revenue), descontados os prêmios pagos aos jogadores.
Apostas esportivas são alvo de diversas investigações ao redor do planeta
Apostas esportivas são alvo de diversas investigações ao redor do planeta Crédito: Wpadington/Shutterstock
A norma afirma que no máximo 82% serão destinados às plataformas de aposta para "cobertura de despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria de apostas de quota fixa".
Além disso, 3% ficarão para o Ministério do Esporte e 1,63%, para entidades esportivas que tiverem a marca explorada.
A medida tem força de lei imediatamente, mas pode perder a eficácia caso não seja aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias.
A norma dá ao Ministério da Fazenda o poder para detalhar ainda mais as regras das apostas e da arrecadação da verba. Também determina que a pasta deverá fiscalizar a atividade e "requisitar dos agentes regulados informações técnicas, operacionais, econômico-financeiras e contábeis, dados, documentos, certificados, certidões e relatórios".

Veja Também

Como são as regras para apostas esportivas nos EUA e America Latina

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que a previsão de arrecadação está na casa dos R$ 2 bilhões, valor que será incorporado à proposta orçamentária, mas o potencial real tende a ser maior.
"A expectativa da Receita Federal sobre a receita é muito menor do que a estimativa do próprio setor e as projeções preliminares da Secretaria de Reformas Econômicas. Então, ela [a medida] vai no Orçamento, mas com uma projeção baixa, na casa de R$ 2 bilhões", disse Haddad na última quinta-feira (20).
Segundo ele, a estimativa conservadora ganha preferência para transmitir a mensagem de que "o Orçamento está sendo feito em bases sólidas".

LEIA MAIS 

Receita abre nesta segunda (24) consulta a restituição do Imposto de Renda

Inadimplência cai pela primeira vez em 2023, aponta Serasa

Planos de saúde batem recorde de idosos e estudam alta de preços

Desenrola: 77 agências da Caixa no ES farão mutirão nesta sexta (21)

Inteligência artificial para WhatsApp chega ao Brasil e transcreve áudios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Receita Federal Apostas Agências Núcleo Medidas Provisórias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados