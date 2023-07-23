Receita abre nesta segunda (24) consulta a restituição do Imposto de Renda

SÃO PAULO - A Receita Federal vai abrir a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda nesta segunda-feira (24). Os contribuintes podem fazer a consulta a partir das 10h. Serão contemplados 5.632.036 contribuintes, entre prioritários e não prioritários. O valor total soma R$ 7,5 bilhões, e o pagamento será feito no dia 31 de julho.

Consulta poderá ser feita pela página da Receita. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ( www.gov.br/receitafederal ), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

Restituição do Imposto de Renda 2023 Crédito: Divulgação

O contribuinte também pode fazer uma consulta completa da situação da declaração, e verificar se há alguma pendência. Basta conferir o extrato de processamento, acessado no e-CAC. O site também informa qual é a pendência encontrada e informações que porventura estejam equivocadas.

Pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada no momento da declaração. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, o contribuinte poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Neste ano, a Receita recebeu um total de 41,15 milhões de declarações. Os dados da Receita mostram que 60% dos contribuintes que enviaram a declaração têm direito a restituição.

Quem entrou no terceiro lote?