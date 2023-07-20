Desenrola: 77 agências da Caixa no ES farão mutirão nesta sexta (21)

Nos postos de atendimento, os clientes poderão renegociar suas dívidas para pagamento à vista, com descontos de até 90% (a depender do perfil), ou parcelamento em até 96 meses (oito anos), com juros a partir de 1,18% ao mês.

Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Champagnat, em Vila Velha Crédito: Marcos Duarte/ Reprodução

Atualmente, na faixa 2 do Desenrola, podem aderir quem tem dívida bancária que gerou a negativação entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. O participante com renda entre R$ 2.640 (dois salários mínimos) e R$ 20 mil por mês terá prazo mínimo de 12 meses para pagar.

Para negociar a dívida, além das agências bancárias, o correntista pode usar o aplicativo Cartões Caixa, o site da Caixa Desenrola ou os telefones 0800-104-0104 (que também pode ser acionado pelo WhatsApp) e 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas).

Não há limite da quantia a ser quitada. Caso a instituição financeira não participe do programa, o correntista pode fazer a portabilidade da dívida para outro banco, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Nome limpo

Em todo o país, a Caixa já limpou o nome de 225 mil pessoas com dívidas de até R$ 100 nesta primeira fase do programa.

Remover a negativação dos devedores é uma contrapartida exigida pelo governo para as instituições financeiras participarem do Desenrola. Segundo estimativa do ministro Fernando Haddad (Fazenda), o programa pode limpar 2,5 milhões de nomes se todos os bancos aderirem.

"A Caixa quer potencializar a renegociação de dívidas. A ação vai de encontro à linha dada pela Fazenda da importância de desnegativar a população brasileira para que as pessoas possam voltar a ter crédito e possam voltar a consumir", afirmou a presidente do banco, Maria Rita Serrano.

Além disso, nos dois primeiros dias de operações do Desenrola, o banco público renegociou 10 mil contratos de pessoas inadimplentes. De acordo com a Caixa, 90% dos contratos foram liquidados já com descontos por menos de R$ 2 mil. Cheque especial, cartão de crédito e crédito consignado eram as principais causas de endividamento dos brasileiros.