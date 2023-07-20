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Renegociação de dívidas

Desenrola: 77 agências da Caixa no ES farão mutirão nesta sexta (21)

Pontos de atendimento do banco público abrirão 1 hora mais cedo para clientes poderem renegociar seus débitos, como parte do programa lançado pelo governo Lula

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2023 às 10:57
As 77 agências da Caixa Econômica Federal em todo o Espírito Santo farão, nesta sexta-feira (21), um mutirão de atendimento à população para renegociação de dívidas, como parte do programa federal Desenrola Brasil.  No chamado "Dia do Desenrola", as agências presentes em 44 municípios capixabas vão abrir com uma hora de antecedência para a mobilização.
Nos postos de atendimento, os clientes poderão renegociar suas dívidas para pagamento à vista, com descontos de até 90% (a depender do perfil), ou parcelamento em até 96 meses (oito anos), com juros a partir de 1,18% ao mês.
Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Champagnat, em Vila Velha
Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Champagnat, em Vila Velha Crédito: Marcos Duarte/ Reprodução
Atualmente, na faixa 2 do Desenrola, podem aderir quem tem dívida bancária que gerou a negativação entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. O participante com renda entre R$ 2.640 (dois salários mínimos) e R$ 20 mil por mês terá prazo mínimo de 12 meses para pagar.
Para negociar a dívida, além das agências bancárias, o correntista pode usar o aplicativo Cartões Caixa, o site da Caixa Desenrola ou os telefones 0800-104-0104 (que também pode ser acionado pelo WhatsApp) e 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas).
Não há limite da quantia a ser quitada. Caso a instituição financeira não participe do programa, o correntista pode fazer a portabilidade da dívida para outro banco, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

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Nome limpo

Em todo o país, a Caixa já limpou o nome de 225 mil pessoas com dívidas de até R$ 100 nesta primeira fase do programa. 
Remover a negativação dos devedores é uma contrapartida exigida pelo governo para as instituições financeiras participarem do Desenrola. Segundo estimativa do ministro Fernando Haddad (Fazenda), o programa pode limpar 2,5 milhões de nomes se todos os bancos aderirem.
"A Caixa quer potencializar a renegociação de dívidas. A ação vai de encontro à linha dada pela Fazenda da importância de desnegativar a população brasileira para que as pessoas possam voltar a ter crédito e possam voltar a consumir", afirmou a presidente do banco, Maria Rita Serrano.
Além disso, nos dois primeiros dias de operações do Desenrola, o banco público renegociou 10 mil contratos de pessoas inadimplentes. De acordo com a Caixa, 90% dos contratos foram liquidados já com descontos por menos de R$ 2 mil. Cheque especial, cartão de crédito e crédito consignado eram as principais causas de endividamento dos brasileiros.
Com informação da Agência FolhaPress

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