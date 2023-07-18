Desenrola: entenda programa para quitar dívidas

O programa federal de renegociação de dívidas, batizado de Desenrola Brasil teve início nesta segunda-feira (17) e vai se estender até o final do ano. Na primeira etapa, pessoas com renda mensal superior a dois salários mínimos (R$ 2.640) e menor que R$ 20 mil vão ser contempladas. As condições para o pagamento dos débitos serão diferenciadas e caberá a cada instituição financeira defini-las. Porém, os bancos limparão automaticamente o nome de consumidores negativados com dívidas até R$ 100, contraídas até dezembro de 2022.