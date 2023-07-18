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Desenrola: entenda programa para quitar dívidas

Programa do governo federal para renegociação de dívidas teve início na segunda-feira (17) e vai se estender até o final do ano

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 19:44

Publicado em 

18 jul 2023 às 19:44
O programa federal de renegociação de dívidas, batizado de Desenrola Brasil teve início nesta segunda-feira (17) e vai se estender até o final do ano. Na primeira etapa, pessoas com renda mensal superior a dois salários mínimos (R$ 2.640) e menor que R$ 20 mil vão ser contempladas. As condições para o pagamento dos débitos serão diferenciadas e caberá a cada instituição financeira defini-las. Porém, os bancos limparão automaticamente o nome de consumidores negativados com dívidas até R$ 100, contraídas até dezembro de 2022.
No Espírito Santo, segundo dados do Serasa, mais de 1,27 milhão de pessoas estão inadimplentes, e uma parte desse grupo poderá ser beneficiada. Confira no vídeo acima detalhes sobre o Desenrola.

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