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Operação inédita no país

'Momento histórico', diz Alckmin sobre exportação de lítio verde pelo ES

Vice-presidente destaca importância do papel logístico do Estado para o produto, extraído no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 16:29

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

27 jul 2023 às 16:29
Geraldo Alckmin, vice-presidente da república. Primeira carga de lítio é exportada pelo Porto de Vitória
Alckmin destaca importância da infraestrutura dos portos capixabas Crédito: Vitor Jubini
O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, em visita nesta quinta-feira (27) ao Espírito Santo, que o Estado faz parte de um momento histórico, pois, pela primeira vez, o lítio verde está sendo exportado pelo país, através de um porto capixaba. O produto, chamado por ele de “ouro branco”, faz parte de um processo que, futuramente, levará à fabricação de carros elétricos no Brasil.
“É histórico! Comprova a importância da boa infraestrutura e dos portos do Espírito Santo. Isso faz diferença no país”, destacou Alckmin, em evento de comemoração dos 65 anos da Federação das indústrias do Espírito Santo (Findes).

O que é o "lítio verde"

O lítio é um mineral essencial para produção de baterias, ligas metálicas, dispositivos médicos e produção de fármacos, entre outras aplicações. O destaque é para a fabricação de baterias de longa duração que equipam veículos elétricos, indústria que vem sendo impulsionada pela transição energética. O produto exportado pelo Porto de Vitória foi batizado de “lítio verde” pois a planta de exploração do material não possui barragem de rejeitos. Além disso, a empresa recicla a água utilizada na etapa de purificação, que não envolve agentes químicos.

De acordo com o vice-presidente, o primeiro passo desse processo é a exportação do lítio carbono zero pelo Porto de Vitória. Depois, vem a produção do carbonato pela indústria brasileira, o que já está ocorrendo.
Em seguida, há o desenvolvimento da célula (bateria), etapa que culminará na produção dos veículos elétricos no Brasil. Alckmin destacou que a bateria, por exemplo, representa 40% do preço do carro.
"O Brasil vai ser o grande protagonista do combate às mudanças climáticas, com energia limpa. Vamos atrair muito investimento", afirma o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Operação inédita

Nesta quinta-feira (27), o Porto de Vitória, administrado pela Vports, protagoniza uma operação inédita no território brasileiro ao realizar o primeiro carregamento de lítio verde do país. Serão enviadas 30 mil toneladas do mineral para a China, dividindo-se em duas partes: uma de concentrado de lítio grau bateria, enquanto outro montante é composta por rejeitos ultrafinos. Ambos os produtos são sustentáveis e destinados à fabricação de baterias para veículos elétricos.
Ana Cabral, CEO da Sigma; Romeu Zema, governador de Minas Gerais; Renato Casagrande, governador do Espírito Santo
Casagrande e Alckmin (ao centro) durante evento de início da exportação do lítio verde Crédito: Vitor Jubini
A iniciativa é conduzida pela empresa brasileira Sigma Lithium, cuja sede está localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A carga, que custa ao todo R$ 700 mil, veio para o Espírito Santo de caminhão. As operações vão se repetir todo mês. Para isso, a companhia alugou galpões na área da Vports, de forma a armazenar o insumo e seus subprodutos.
O evento para comemorar o primeiro embarque contou com a participação do vice-presidente, Geraldo Alckmin, dos governadores Renato Casagrande (ES) e Romeu Zema (MG), além do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e de chefes do Executivo de municípios mineiros.
*Com  informações de Letícia Orlandi

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