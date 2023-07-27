'Momento histórico', diz Alckmin sobre exportação de lítio verde pelo ES

O lítio é um mineral essencial para produção de baterias, ligas metálicas, dispositivos médicos e produção de fármacos, entre outras aplicações. O destaque é para a fabricação de baterias de longa duração que equipam veículos elétricos, indústria que vem sendo impulsionada pela transição energética. O produto exportado pelo Porto de Vitória foi batizado de “lítio verde” pois a planta de exploração do material não possui barragem de rejeitos. Além disso, a empresa recicla a água utilizada na etapa de purificação, que não envolve agentes químicos.

