'Momento histórico', diz Alckmin sobre exportação de lítio verde pelo ES

O vice-presidente Geraldo Alckmin
afirmou, em visita nesta quinta-feira (27) ao Espírito Santo, que o Estado faz parte de um momento histórico, pois, pela primeira vez, o lítio verde está sendo exportado pelo país, através de um porto capixaba. O produto, chamado por ele de “ouro branco”, faz parte de um processo que, futuramente, levará à fabricação de carros elétricos no Brasil.
De acordo com o vice-presidente, o primeiro passo desse processo é a exportação do lítio carbono zero pelo Porto de Vitória
. Depois, vem a produção do carbonato pela indústria brasileira, o que já está ocorrendo.
Em seguida, há o desenvolvimento da célula (bateria), etapa que culminará na produção dos veículos elétricos no Brasil. Alckmin destacou que a bateria, por exemplo, representa 40% do preço do carro.
"O Brasil vai ser o grande protagonista do combate às mudanças climáticas, com energia limpa. Vamos atrair muito investimento", afirma o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
A iniciativa é conduzida pela empresa brasileira Sigma Lithium, cuja sede está localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A carga, que custa ao todo R$ 700 mil, veio para o Espírito Santo de caminhão. As operações vão se repetir todo mês. Para isso, a companhia alugou galpões na área da Vports, de forma a armazenar o insumo e seus subprodutos.
O evento para comemorar o primeiro embarque contou com a participação do vice-presidente, Geraldo Alckmin, dos governadores Renato Casagrande
(ES) e Romeu
Zema (MG), além do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e de chefes do Executivo de municípios mineiros.
*Com informações de Letícia Orlandi