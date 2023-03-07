ES destinará R$ 240 milhões para ações contra efeitos do clima aos municípios

João Neiva ficou alagada com fortes chuvas em dezembro de 2022 Crédito: Divulgação / Prefeitura de João Neiva

Os efeitos do clima têm preocupado o Espírito Santo, que vai destinar R$ 240 milhões para ações nos municípios para reduzir impactos da seca ou de fortes chuvas . Os recursos serão do Fundo Cidades e a ideia é que as prefeituras possam promover projetos para adaptações às questões climáticas.

Em dezembro de 2022, várias cidades do Espírito Santo sofreram com fortes chuvas, que chegaram a derrubar trechos da BR 101 e alagar outras rodovias estaduais e também federais. Já agora em 2023, o problema tem sido a estiagem, que começa a se prolongar.

Do total de recursos previstos, serão destinados R$ 200 milhões para a execução de obras, com prioridade para as ações de prevenção e recuperação em áreas atingidas por desastres naturais e de preservação, além de controle e conservação dos recursos hídricos.

Além disso, o Governo do Estado vai destinar mais R$ 500 mil aos Fundos Municipais de Investimentos das 78 prefeituras capixabas para a elaboração da carteira de projetos.

O anúncio e o lançamento do edital foram feitos pelo governador Renato Casagrande , nesta terça-feira (7), em evento no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

“Somente este ano, teremos R$ 200 milhões destinados a obras. Sabemos que o valor não irá resolver todos os problemas, mas é uma oportunidade para as cidades se adaptarem a essa realidade”, declarou Casagrande.

O chefe do Executivo capixaba destacou ainda que o Espírito Santo tem um dos maiores percentuais de área de risco no país e que, além de ações para prevenção às mudanças climáticas, a realização de obras diretas nessas áreas é fundamental.

O ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, ressaltou que o fundo capixaba poderá servir de modelo para o País.

“O Espírito Santo é um exemplo para o Brasil sob a liderança do governador Casagrande, tanto em política pública de resposta e de restabelecimento para aqueles e aquelas que precisam num pós-desastre quanto para a mitigação e adaptação climática. Ter dois fundos, um para resposta e outro para mitigação e adaptação em relação às mudanças climáticas, é o modelo ideal e que deve ser replicado”, observou o ministro.

E complementou: “É realmente um grande exemplo porque a melhor modelagem é aquela em que você sabe que os problemas, os desastres, vão continuar desafiando, e você tem que ter recursos, fundo, projetos para resposta e para restabelecimento (da normalidade).”

Hoje lançaremos o edital com o maior volume de investimentos já destinado à Adaptação às Mudanças Climáticas no ES! Serão cerca de R$ 240 milhões para os municípios por meio do Fundo Cidades. Uma grande oportunidade de promovermos um futuro mais seguro e resiliente para todos. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) March 7, 2023

Critérios e prazo para inscrição dos municípios