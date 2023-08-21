Ministro de Direitos Humanos visita Território do Bem, em Vitória

Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida Crédito: Clarice Castro/MDHC

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, visitou, nesta segunda-feira (21), a Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS) de Cariacica, na Grande Vitória, e o Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Itararé, um dos bairros do Território do Bem em Vitória. Essa é a primeira visita da agenda nacional do projeto “Caravana dos Direitos Humanos”.

Ainda segundo a agenda, o ministro assinaria, no início da tarde, no Palácio Anchieta, o contrato de convênio do Sistema Nacional de Socioeducação (SINASE) e de entrega de viaturas diferenciadas para transporte dos internos.

'Caravana dos Direitos Humanos'

A “Caravana dos Direitos Humanos” é um projeto em que presídios e unidades prisionais de todo o país serão visitados. O objetivo é avaliar a superlotação, violação dos direitos humanos e condições carcerárias dos espaços.

As visitas contam com apoio de defensores públicos-gerais e são uma oportunidade, segundo a pasta, de diálogo com internos, trabalhadores do sistema educativo, movimentos sociais, Ministério Público e agentes do Estado sobre as medidas para a superação de violação de direitos reconhecidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Vinícius Chaves de Araújo, defensor público-geral do Espírito Santo, traz um panorama dos presídios do Estado, onde o número de presos é 54% superior ao que o sistema comporta. Ele ressalta que a Unidade Socioeducativa de Cariacica, visitada pela comitiva do governo federal, já foi alvo de representação da Corte Interamericana.