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Protesto contra mortes no Morro do Macaco fecha avenida em Vitória

Manifestantes queimaram colchões e pneus e levaram cartazes na tarde desta quinta-feira (18); um dos principais acessos da região de Tabuazeiro foi interditado, segundo Guarda Municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2023 às 19:19

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 19:19

Um protesto em Tabuazeiro, Vitória, movimentou forças de segurança e deixou alguns acessos ao bairro interditados nos dois sentidos nesta quinta-feira (17). Moradores afirmaram ao site A Gazeta que o motivo do ato foi a morte de cinco pessoas no Morro do Macaco, que, segundo a Polícia Militar, ocorreu durante um confronto armado. A manifestação terminou por volta das 20h20, e a região liberada para o trânsito de veículos. Viaturas foram mantidas na região. 
A reportagem esteve no local e constatou que manifestantes colocaram fogo em pneus e colchões no meio da avenida Coronel José Martins de Figueiredo, a principal da região. Por volta das 18h30, algumas lojas do entorno também estavam de portas fechadas. O Corpo dos Bombeiros e a Polícia Militar atuaram na ocorrência. 
Pneus foram incendiados e manifestantes levaram cartazes em Tabuazeiro
Pneus foram incendiados e manifestantes levaram cartazes em Tabuazeiro Crédito: Leitor | A Gazeta
A Guarda Municipal de Vitória, por meio da Gerência de Operação e Fiscalização de Trânsito (GOFT), informou que o acesso pela Avenida Maruípe à Avenida José Martins Figueredo, encontrava-se interditado às 18h. "Por ser o único acesso ao bairro, a orientação é que os motoristas aguardem até o fim das manifestações para seguirem caminho", destacou, em nota.
Para a reportagem da TV Gazeta, o comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caus, informou que cerca de 20 manifestantes ocuparam a região, e negou que haja um toque de recolher tanto no Morro do Macaco, quanto no restante do bairro.
Polícia Militar faz barricada durante protesto em Tabuazeiro
Atuação da Polícia Militar durante protesto em Tabuazeiro Crédito: Leitor | A Gazeta
“A PM já chegou no local. A nossa determinação é negociar a saída dessas pessoas, de maneira pacífica. Mas isso não mudará um milímetro do nosso planejamento. Continuaremos fazendo policiamento no Morro do Macaco, Bairro da Penha, Jaburu, São Benedito, Morro da Garrafa; naquelas localidades onde sabemos que tem indivíduos armados", reforçou. 
"Há muita boataria de ataques, de queima de ônibus, de fechamento de pista... A nossa inteligência ainda não confirmou nenhum desses boatos. A situação continua normal. O único fato que destoou é esse protesto "
Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram demandados sobre a ocorrência. 

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