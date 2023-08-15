Eleições 2024: prefeito de Linhares deve buscar reeleição contra adversários do antecessor

Disputa para prefeito de Linhares em 2024 deve ter nomes repetidos de 2020 Crédito: Arte Geraldo Neto

A disputa para prefeito de Linhares , maior colégio eleitoral do Norte do Espírito Santo e sexto maior do Estado, com 118.275 eleitores, deve contar com nomes já conhecidos de outros pleitos em 2024. O prefeito do município, Bruno Marianelli (Republicanos), sinaliza que vai buscar a reeleição e deve enfrentar, no próximo ano, os adversários do seu antecessor e padrinho político, o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD).

Além do atual chefe do Executivo, ao menos cinco nomes estão cotados para a disputa municipal: o deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), segundo lugar em 2020; o ex-deputado estadual Marcos Garcia (PP), terceiro colocado na última eleição para prefeito; o professor Igor Bellucio (PT), que concorreu em 2020 pelo Psol; o professor Antônio Cesar (PV), vereador de oposição à atual gestão; e o ex-deputado e ex-prefeito Luiz Durão (PDT), que é historicamente de grupo político adversário ao de Guerino.

Bruno Marianelli assumiu o comando da Prefeitura de Linhares em abril de 2022, após Guerino renunciar ao mandato de prefeito para concorrer ao cargo de governador do Estado, nas eleições gerais do ano passado. Os dois se mantêm próximos até o momento e a expectativa é de que o ex-prefeito apoie a reeleição do seu sucessor.

Série Eleições 2024: cotados Esta é a quinta reportagem da série de A Gazeta sobre cotados para as eleições 2024. Até o final de agosto, a cada terça e quinta será publicado um texto com os perfis dos interessados na disputa em um dos 10 maiores colégios eleitorais do Espírito Santo. Estão entre essas cidades, por ordem de eleitorado: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Guarapari, Colatina, São Mateus e Aracruz. A ordem de publicação não segue o número de eleitores. Os cotados de Vitória, Colatina, Cachoeiro e Cariacica já foram publicados.

Desafio

Enquanto afirma que está "mergulhado na gestão" e que só vai decidir sobre a candidatura à reeleição "lá para a frente", o atual prefeito busca imprimir sua própria marca à administração, mas sem se descolar totalmente do seu antecessor, com quem mantém parceria desde 1997. Ele garante que a relação continua "sem nenhum tipo de estremecimento".

O desafio de Marianelli, além de se tornar popular e mais conhecido pelos linharenses, é se equilibrar entre a manutenção de alianças decorrentes da relação com Guerino e a articulação de conversas com vistas à disputa municipal do próximo ano com eventuais desafetos ou adversários do ex-prefeito. Aliado do ex-governador Paulo Hartung (sem partido), ele concorreu em 2022 com discurso bolsonarista e fazendo oposição ao governador Renato Casagrande (PSB).

Sobre a possibilidade de buscar o apoio de Casagrande em 2024, depois desse enfrentamento entre Guerino e o governador em 2022, o prefeito de Linhares não vê empecilho, pois "eleição começa e termina". Apesar da boa relação institucional que tem com o governo do Estado, ele frisa que eventual parceria com o PSB vai depender de como vai ficar a questão nacional e estadual.

O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, confirma que o partido ainda não tem posição definida sobre o destino em Linhares. No caso do chefe do Executivo municipal, a informação nos bastidores é de que ele busca uma neutralidade do governador na disputa, enquanto os demais cotados demonstram interesse em ter o governador no palanque, principalmente Luiz Durão.

Embora ainda não tenha batido o martelo sobre sua pré-candidatura a prefeito, o que deve ocorrer até meados de outubro, o pedetista alfineta os possíveis adversários ao relembrar o último pleito. "Aqui em Linhares, fui um dos únicos que pediu voto para o governador Casagrande. Acredito que, sendo candidato a prefeito, ele me apoia. Mas quero ouvir isso dele", salienta Durão.

Mais velho e mais experiente entre os cotados, Luiz Durão, de 75 anos, está na política linharense desde os anos 1970 — seu primeiro mandato foi como vice-prefeito do município, em 1976. Ele não conseguiu se reeleger deputado estadual em 2022. Assumiu o terceiro mandato na Assembleia em 2021, na vaga de Enivaldo dos Anjos (PSD), eleito prefeito de Barra de São Francisco, poucos meses depois de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmar a sua absolvição no processo em que era acusado de estupro

Durão é presidente do PDT em Linhares e pretende ouvir lideranças do seu grupo político e pré-candidatos a vereador, além do governador, para tomar a decisão sobre a sua candidatura. A possibilidade de apoiar outros nomes não está descartada, mas ele não conta quais. Ainda que seja aliado de Guerino, de quem o pedetista é adversário histórico, o atual prefeito não é visto de forma negativa por ele, que o cita juntamente com Scaramussa para exemplificar que Linhares "vai ter bons candidatos".

Bloco da direita

O prefeito também não revela com quem já conversou no município, mas estariam na relação de siglas de interesse: PL, PSD, PP, Cidadania, Rede e MDB. Contudo, ele fez questão de mencionar sua participação na convenção regional do PP, que tem o nome de Marcos Garcia cotado para a disputa em Linhares, assim como em Sooretama. "Por enquanto, é só especulação", garante Garcia sobre ser candidato a prefeito de Sooretama.

Em relação à candidatura do PP em Linhares, o ex-deputado estadual coloca o nome à disposição e assegura que "o partido pretende lançar candidatura própria". Porém "não descarta a possibilidade de fazer composição com algum outro grupo". "O partido é grande, pensa em lançar candidato a senador e governador em 2026. Queremos fazer o máximo de prefeitos e vice-prefeitos em 2024. Nos municípios grandes, vamos lutar para ter candidatura própria", acrescenta.

O advogado Lucas Scaramussa está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado e completa o time de cotados do bloco da direita. Ele considera um orgulho ter o nome mencionado, depois de ter obtido quase 30% dos votos contra Guerino, em 2020, concorrendo pelo DC. Ele espera ter a sigla ao seu lado novamente, assim como o PSD, legenda que o apoiou em 2020 e agora está nas mãos do ex-prefeito.

Scaramussa afirma que ainda não iniciou diálogo com os partidos e lideranças do município. Assim que tiver a pré-candidatura confirmada, enfatiza que vai buscar o apoio do PSD, apesar de o presidente estadual da legenda, Renzo Vasconcelos, garantir à reportagem que caberá a Guerino decidir o destino do partido em Linhares em 2024.

Da mesma forma, o deputado pretende ir atrás do suporte do PSDB, do PP e do PDT para o seu nome. Em 2020, Durão desistiu da disputa e o apoiou. Já o PSDB discute parceria tanto com o deputado quanto com o atual prefeito. O presidente estadual do partido, deputado Vandinho Leite, assinala que a legenda quer voltar a ter espaço na chapa majoritária em Linhares.

A expectativa é de que o deputado do Podemos seja o principal adversário do prefeito, se os dois realmente concorrerem. "Vou tentar mostrar que a nossa possível candidatura é real e tem grandes possibilidades de êxito. O que me levou à política foi a resiliência. Disputei três eleições e nunca baixei a cabeça", comenta Scaramussa.

Federação em "pé de guerra"

Conhecido como professor Antônio Cesar, o vereador do PV é o único do partido que faz oposição ao prefeito na Câmara. A bancada do PV é formada por mais dois parlamentares e a legenda integra a federação com PT e PCdoB, as quais não têm representantes no Legislativo municipal.

Juntas, as siglas devem construir chapa para vereadores e demonstram interesse em ter nome próprio para prefeito. Mas as divergências já começaram dentro do grupo, com direito a troca de farpas entre os professores Antônio Cesar, do PV, e Igor Bellucio, do PT, nas entrevistas concedidas para A Gazeta.

Os dois são os mais jovens entre os cotados. O vereador, 40 anos, se considera credenciado para concorrer a prefeito, após obter 4.235 votos na disputa para deputado estadual, em 2022, e um nome competitivo, por ser "o único vereador e força política progressista" em Linhares. Ele defende que a esquerda lance "uma candidatura séria, com propósito" e está disposto a enfrentar prévias para ser o candidato da federação.

"É preciso ter candidaturas que não sejam caricatas. Você não pode ter candidaturas a prefeito que viram memes, que viram motivos de piada. Isso é muito difícil para uma legenda carregar", ataca o vereador. Questionado se estava se referindo às candidaturas lançadas pela esquerda em Linhares em 2020, Antônio Cesar confirmou que sim.

O professor Igor Bellucio, 37 anos, foi o candidato do Psol em 2020 e obteve 660 votos (Guerino venceu com 41.581 votos). Em 2021, ele migrou para o PT e agora colocou o nome à disposição do partido para concorrer novamente a prefeito.

Ele rebate a fala do vereador, a quem diz que "falta humildade e sobra prepotência e oportunismo", destacando a importância das candidaturas da esquerda em 2020, as quais considera "de resistência, para defender os interesses da população pobre que não estavam sendo defendidos nas demais candidaturas colocadas". Ele atribuiu a baixa votação à onda bolsonarista no município.

Para 2024, o professor Igor entende que a situação é outra, com o presidente Lula (PT) no poder, e propõe uma candidatura "que seja espelho do que Lula quer para o país, construída com as bases, com o movimento popular". Ele acusa o vereador do PV de falta de diálogo e de querer costurar a candidatura por cima, só com grandes políticos.

Antes do clima hostil entre os cotados na federação, a presidente municipal do PT, Maria Tereza Brandão, confirmou que existem muitas conversas por vir e que a decisão deve ficar para o ano que vem. Ela esclareceu que, a princípio, o diretório e a militância petista "não têm demonstrado vontade de conversar com esses grupos", referindo-se aos cotados do bloco da direita.

Três descartam interesse na disputa

Além dos que confirmaram interesse na corrida para prefeito, outros nomes que já concorreram contra o grupo do atual prefeito foram citados como possíveis candidatos, entre os quais a ex-deputada estadual Eliana Dadalto e o ex-prefeito de Linhares José Carlos Elias (ambos sem partido). Porém os dois negaram à reportagem de A Gazeta qualquer movimentação visando às eleições 2024.

"Minha família está precisando muito de mim e não estou disposta a disputar a eleição. Estou sem partido e muito afastada da política", pontua Eliana.

Para José Carlos Elias, seu nome é citado porque ele é conhecido. "Mas não tem nada definido, não conversei com grupo nenhum. Minha família não quer que eu dispute mais. Acho muito difícil eu voltar", frisa o ex-prefeito.

Outro nome ventilado no município é o do Sargento Romanha, que concorreu a deputado estadual pelo PTB em 2022. Procurado, ele assegurou que seu interesse é disputar vaga na Câmara de Linhares. "Não tenho interesse em concorrer a prefeito", garante. Por ser militar da ativa, ele não mantém filiação partidária, mas conversa com o PL.