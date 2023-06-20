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Para obras

Câmara de Linhares autoriza prefeitura a pegar empréstimo de R$ 268 milhões

Prefeito afirma que recursos serão investidos em saneamento básico e mobilidade, como a construção de uma avenida entre os bairros Aviso e Canivete
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 jun 2023 às 20:01

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 20:01

Com o projeto de lei o número passa de 13 para 17 vereadores na Câmara Municipal de Linhares já na próxima legislatura
Câmara de Linhares: projeto foi aprovado pelos vereadores na segunda-feira (19) Crédito: Raphael Verly / TV Gazeta
A Câmara de Linhares, no Norte do Espírito Santo, autorizou a prefeitura do município a fazer um empréstimo no valor de US$ 56 milhões, o equivalente a R$ 268 milhões, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O projeto foi votado e aprovado pelos vereadores na segunda-feira (19). Segundo o documento, o valor será utilizado em obras para o desenvolvimento urbano da região.
Antes de ir para o plenário, o pedido de empréstimo recebeu o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, em função da ausência de documentos comprobatórios para a obtenção dos recursos. Mesmo assim, a Câmara optou por colocar o projeto em votação durante a sessão da última segunda (19). Dos 17 vereadores presentes, 11 votaram a favor e 6 contra. Veja como votou cada parlamentar:
Câmara de Linhares autoriza prefeitura a pegar empréstimo de R$ 268 milhões
A favor:
  • Carlos Almeida (PDT)
  • Edmar Vitorazzi (Republicanos)
  • Gilson Gatti (MDB)
  • Juarez Donatelli (PV)
  • Pamela Maia (PSDB)
  • Therezinha Vergna (Rede)
  • Tobias Cometti (MDB)
  • Urbano Dávila (PTB)
  • Juninho Buguiu (PV)
  • Egmar o Guigui (PSC)
  • Messias Caliman (Rede)
Contra:
  • Jonathan Maravilha (Podemos)
  • Alysson Reis (DC)
  • Tarcisio Silva (PSB)
  • Roninho Passos (DC)
  • Wellington Vicentini (Rede)
  • Antônio Cesar (PV) 
Um dos vereadores que votara contra, Antonio César disse para a reportagem da TV Gazeta Norte que faltaram documentos que detalhassem as condições do empréstimo. Ele também acredita que o município tem outras prioridades que mereceriam investimentos.

O que diz a prefeitura

Segundo a Prefeitura, o empréstimo vai financiar o Programa de Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial de Linhares e outras providências.
“É um projeto multifinalitário que envolve vários setores, como mobilidade urbana, saneamento ambiental, saneamento básico, além da criação de parques ao redor das lagoas”, afirma o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli
Uma das obras previstas com esses recursos é a construção de uma avenida entre os bairros Canivete e Aviso, de forma a desafogar o trânsito na BR 101. Os bairros São José, Boa Esperança, Santa Cruz, Movelar, Planalto e Vila Maria também vão ser contemplados pelos projetos.
As obras devem ter início em janeiro de 2024 e durarem cerca de 5 anos. Segundo o prefeito, o empréstimo será pago ao longo de 25 anos e não deve comprometer os recursos do Poder Executivo
“Não vamos impactar outros investimentos. Todos os recursos usados na saúde, educação, segurança e assistência social serão preservados. Teremos um resultado mais imediato e um pagamento que pode ser feito a longo prazo”, afirma o prefeito.

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