A Câmara de Linhares, no Norte do Espírito Santo, autorizou a prefeitura do município a fazer um empréstimo no valor de US$ 56 milhões, o equivalente a R$ 268 milhões, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O projeto foi votado e aprovado pelos vereadores na segunda-feira (19). Segundo o documento, o valor será utilizado em obras para o desenvolvimento urbano da região.
Antes de ir para o plenário, o pedido de empréstimo recebeu o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, em função da ausência de documentos comprobatórios para a obtenção dos recursos. Mesmo assim, a Câmara optou por colocar o projeto em votação durante a sessão da última segunda (19). Dos 17 vereadores presentes, 11 votaram a favor e 6 contra. Veja como votou cada parlamentar:
Câmara de Linhares autoriza prefeitura a pegar empréstimo de R$ 268 milhões
A favor:
- Carlos Almeida (PDT)
- Edmar Vitorazzi (Republicanos)
- Gilson Gatti (MDB)
- Juarez Donatelli (PV)
- Pamela Maia (PSDB)
- Therezinha Vergna (Rede)
- Tobias Cometti (MDB)
- Urbano Dávila (PTB)
- Juninho Buguiu (PV)
- Egmar o Guigui (PSC)
- Messias Caliman (Rede)
Contra:
- Jonathan Maravilha (Podemos)
- Alysson Reis (DC)
- Tarcisio Silva (PSB)
- Roninho Passos (DC)
- Wellington Vicentini (Rede)
- Antônio Cesar (PV)
Um dos vereadores que votara contra, Antonio César disse para a reportagem da TV Gazeta Norte que faltaram documentos que detalhassem as condições do empréstimo. Ele também acredita que o município tem outras prioridades que mereceriam investimentos.
O que diz a prefeitura
Segundo a Prefeitura, o empréstimo vai financiar o Programa de Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial de Linhares e outras providências.
“É um projeto multifinalitário que envolve vários setores, como mobilidade urbana, saneamento ambiental, saneamento básico, além da criação de parques ao redor das lagoas”, afirma o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli
Uma das obras previstas com esses recursos é a construção de uma avenida entre os bairros Canivete e Aviso, de forma a desafogar o trânsito na BR 101. Os bairros São José, Boa Esperança, Santa Cruz, Movelar, Planalto e Vila Maria também vão ser contemplados pelos projetos.
As obras devem ter início em janeiro de 2024 e durarem cerca de 5 anos. Segundo o prefeito, o empréstimo será pago ao longo de 25 anos e não deve comprometer os recursos do Poder Executivo
“Não vamos impactar outros investimentos. Todos os recursos usados na saúde, educação, segurança e assistência social serão preservados. Teremos um resultado mais imediato e um pagamento que pode ser feito a longo prazo”, afirma o prefeito.