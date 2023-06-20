Câmara de Linhares autoriza prefeitura a pegar empréstimo de R$ 268 milhões

Câmara de Linhares: projeto foi aprovado pelos vereadores na segunda-feira (19) Crédito: Raphael Verly / TV Gazeta

Câmara de Linhares , no Norte do Espírito Santo , autorizou a prefeitura do município a fazer um empréstimo no valor de US$ 56 milhões, o equivalente a R$ 268 milhões, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O projeto foi votado e aprovado pelos vereadores na segunda-feira (19). Segundo o documento, o valor será utilizado em obras para o desenvolvimento urbano da região.

Antes de ir para o plenário, o pedido de empréstimo recebeu o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, em função da ausência de documentos comprobatórios para a obtenção dos recursos. Mesmo assim, a Câmara optou por colocar o projeto em votação durante a sessão da última segunda (19). Dos 17 vereadores presentes, 11 votaram a favor e 6 contra. Veja como votou cada parlamentar:

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A favor:

Carlos Almeida (PDT)

Edmar Vitorazzi (Republicanos)

Gilson Gatti (MDB)

Juarez Donatelli (PV)

Pamela Maia (PSDB)

Therezinha Vergna (Rede)

Tobias Cometti (MDB)

Urbano Dávila (PTB)

Juninho Buguiu (PV)

Egmar o Guigui (PSC)

Messias Caliman (Rede)

Contra:

Jonathan Maravilha (Podemos)

Alysson Reis (DC)

Tarcisio Silva (PSB)

Roninho Passos (DC)

Wellington Vicentini (Rede)

Antônio Cesar (PV)

Um dos vereadores que votara contra, Antonio César disse para a reportagem da TV Gazeta Norte que faltaram documentos que detalhassem as condições do empréstimo. Ele também acredita que o município tem outras prioridades que mereceriam investimentos.

O que diz a prefeitura

Segundo a Prefeitura, o empréstimo vai financiar o Programa de Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial de Linhares e outras providências.

“É um projeto multifinalitário que envolve vários setores, como mobilidade urbana, saneamento ambiental, saneamento básico, além da criação de parques ao redor das lagoas”, afirma o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli

Uma das obras previstas com esses recursos é a construção de uma avenida entre os bairros Canivete e Aviso, de forma a desafogar o trânsito na BR 101. Os bairros São José, Boa Esperança, Santa Cruz, Movelar, Planalto e Vila Maria também vão ser contemplados pelos projetos.

As obras devem ter início em janeiro de 2024 e durarem cerca de 5 anos. Segundo o prefeito, o empréstimo será pago ao longo de 25 anos e não deve comprometer os recursos do Poder Executivo