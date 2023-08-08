Eleições 2024: Cachoeiro tem briga por espaço com prefeito fora do páreo

Cotados para a disputa eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim em 2024 Crédito: Arte Geraldo Neto

Com o atual prefeito Victor Coelho (PSB) no segundo mandato e impedido de concorrer novamente ao cargo em 2024, Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, tem sido palco de muitas movimentações de lideranças e partidos em busca de espaço e visibilidade para a próxima eleição, sendo que ao menos oito nomes são cotados para a disputa municipal até o momento. Nenhum deles é filiado ao PSB, partido cujas direções estadual e municipal garantem que terá candidatura própria à sucessão do atual mandatário.

Ainda que muitos desses cotados sejam aliados do prefeito, dos quais se destacam os três do Podemos — o deputado estadual Allan Ferreira; o presidente da Câmara de Cachoeiro , Brás Zagotto, e a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra —, Victor Coelho não sinalizou apoio a nenhum deles até agora.

O nome que o prefeito estaria apostando todas as suas fichas para a disputa do próximo ano é o da secretária municipal de Obras e de Manutenção e Serviços, Lorena Vasques. Ele não fala sobre o assunto, mas já deu vários sinais disso. Sem filiação partidária e novata na política, ela ganhou projeção na Prefeitura de Cachoeiro desde maio deste ano, quando Coelho a tirou do comando da pasta de Administração e a colocou à frente da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços. No último dia 2, ela passou a acumular a Secretaria Municipal de Obras e ganhou o apelido de "supersecretária".

Mesmo tendo sido eleito para uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado em grupo adversário ao do prefeito no ano passado, o deputado Dr. Bruno Resende (União) atualmente mantém boa relação com ele. O mesmo não ocorre com o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Diego Libardi (Republicanos), que foi concorrente direto de Coelho nas eleições 2020, quando ficou em segundo lugar na disputa. Ele continua distante do prefeito, mas o grupo do chefe do Executivo não o vê como adversário atualmente.

Com isso, ficam no campo adversário da atual gestão, efetivamente, o ex-prefeito Carlos Casteglione (PT) e o vereador Júnior Corrêa (PL). Os demais estão no radar do grupo do prefeito para conversas e até mesmo para eventual parceria na disputa.

Série Eleições 2024: cotados Esta é a terceira reportagem da série de A Gazeta sobre cotados para as eleições 2024. Até o final de agosto, a cada terça e quinta será publicado um texto com os perfis dos interessados na disputa em um dos 10 maiores colégios eleitorais do Espírito Santo. Por ordem de eleitorado, são estas cidades: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Guarapari, Colatina, São Mateus e Aracruz. Os conteúdos não serão publicados seguindo a ordem do número de eleitores. O panorama sobre as cidades de Vitória e Colatina já foram publicados.

Parceria com o governador

Com o cenário da sucessão de Victor Coelho totalmente indefinido até o momento, alguns dos cotados apelam ao argumento de que o município precisa eleger um prefeito aliado do governador.

Dos oito cotados, os únicos que estão em partidos que não integram a base de Renato Casagrande (PSB) são o vereador Júnior Corrêa, do PL, e Diego Libardi, do Republicanos. Embora esteja no lado oposto ao do prefeito de Cachoeiro, declaradamente antipetista, o PT compõe a base do governador e é aliado do PSB em diversos municípios capixabas.

“O governador faz tanto por Cachoeiro. Continuar essa parceria com o governo do Estado é muito importante, porque a renda per capita do município é pequena demais e depende muito do governo para ter obras de infraestrutura”, sustenta o deputado Allan Ferreira.

Ele ressalta que é aliado do atual prefeito e do governador. Embora reconheça que o apoio do chefe do Executivo seja importante para a disputa, não considera "crucial" ser o candidato indicado pelo grupo político do prefeito, pois não quer a marca de continuidade e sim apresentar os seus próprios planos para o município.

Presidente da Câmara pelo segundo mandato seguido e correligionário de Allan, Brás Zagotto pensa um pouco diferente sobre ser o indicado pelo prefeito. “Nosso partido é da base do prefeito e do governador. O prefeito vai escolher alguém (para dar continuidade à gestão). De repente, pode ser até eu! Sou aliado e tenho andado muito com ele”, comentou, em tom de brincadeira.

No entanto, Zagotto esclarece que é “um soldado do Podemos": "Se o partido definir que vai ser o meu nome, estou preparado. Se for o Allan, vou respeitar”. Ele está no sétimo mandato seguido na Câmara Municipal e colocou o nome para concorrer ao cargo de prefeito juntamente com a secretária municipal Márcia Bezerra, durante encontro do Podemos realizado no final de julho, em Cachoeiro, quando Allan já dava como certo que ele seria o nome do partido para 2024.

Apesar de não ter feito parte do mesmo grupo que Allan e Zagotto no pleito de 2022, o deputado Bruno Resende tem batido ponto nas agendas do governador em Cachoeiro, ao lado do prefeito. A candidatura dele a prefeito é considerada uma possibilidade, mas não uma certeza, ainda que o seu partido queira investir nela.

O deputado não esconde de ninguém o desejo por um cargo em Brasília (deputado federal ou senador), onde poderá focar em projetos ligados à saúde, sua principal bandeira. Ele afirma que, depois da boa votação obtida na sua primeira disputa eleitoral, passou a ser questionado sobre a corrida para prefeito e, embora isso não estivesse no seu planejamento para agora, revela: “Meu sonho é ser prefeito de Cachoeiro”.

Para realizar esse sonho, ele não se mostra disposto a encarar uma disputa incerta. Por isso, sua esposa e médica Rafaela Donadeli (União) tem sido apontada como plano B do deputado, caso precise indicar alguém para uma composição com outras legendas, na vaga de vice-prefeita, por exemplo.

Questionada sobre o fato de ter seu nome sondado para a disputa eleitoral, a médica respondeu: “Gosto mais da política do que eu imaginava”. Ao mesmo tempo, ela enfatizou que é cedo para se falar em participação em algum projeto político para 2024.

Os dois deputados têm mantido conversas constantes sobre o município, alegam que querem o melhor para Cachoeiro, mas ainda consideram cedo para falar em parceria. O Podemos ainda precisa decidir entre um dos três nomes colocados, o que deve ocorrer com base em pesquisas, mais adiante.

Outro nome que tem mantido conversa com o deputado do União é Libardi. Citado por alguns cotados como alguém que está distante de Cachoeiro, por ter assumido uma secretaria em Vitória, o advogado disse que está à disposição do partido, mas, antes de fazer pré-campanha, precisa construir um projeto para a cidade. Ele fala em formar um bloco forte e fazer uma campanha com independência.

Se decidir realmente concorrer novamente ao cargo, o pré-candidato do Republicanos não vai contar com o apoio do deputado estadual Theodorico Ferraço (PP), ex-prefeito de Cachoeiro por quatro vezes que foi seu cabo eleitoral em 2020.

O ex-prefeito garante que seu grupo terá candidato, que pode ser, inclusive, algum dos nomes já colocados, mas descarta qualquer ligação com Libardi. Em 2022, o advogado concorreu a deputado federal pelo Republicanos e recebeu mais votos em Cachoeiro do que a mulher de Theodorico, a ex-deputada Norma Auyb (PP), que não conseguiu se reeleger.

Allan e o vereador Júnior Corrêa são citados por Theodorico como algumas das lideranças que têm conversado. Nos bastidores, o vereador do PL é a principal aposta para receber o apoio do ex-presidente da Assembleia Legislativa

"Tenho trabalhado para me viabilizar desde o resultado da eleição de 2020. A candidatura a deputado federal veio nesse sentido, para viabilizar a candidatura a prefeito", explica o vereador. Campeão de votos para a Câmara Municipal em 2020, ele também foi quem recebeu mais votos para a Câmara dos Deputados em 2022, quando obteve mais de 22 mil votos somente em Cachoeiro. Não ficou com a vaga porque não atingiu o quociente eleitoral individual exigido pela legislação.

Entre os apoios já declarados a Júnior está o do vereador Leo Camargo (PL), que também era cotado para concorrer a prefeito. Camargo fez uma publicação em suas redes sociais em junho declarando apoio ao colega de plenário e de partido para a disputa. Juninho da Cofril, como o vereador também é chamado, disse que está aberto ao diálogo com todos, exceto com Casteglione, do PT, porque "partidariamente não tem liga".

O petista, por sua vez, avalia que, mesmo Cachoeiro tendo uma extrema-direita muito forte, o cenário pode lhe ser favorável com Lula (PT) na Presidência da República, assim como o foi em 2008, quando se elegeu prefeito do município pela primeira vez. Ele ainda cita o fato de estar no segundo escalão da equipe de Casagrande, o que o colocaria como uma das opções para manter a cidade com "um prefeito que dê condições de o governador continuar investindo".

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Contas no meio do caminho

Ainda administrando as expectativas do seu partido e dos aliados na federação (PV e PCdoB) sobre a corrida em 2024, Casteglione precisou antecipar a atuação da sua equipe jurídica, porque teve as contas do exercício de 2016 rejeitadas pela Câmara de Cachoeiro, no final do ano passado.

A decisão do Legislativo municipal seguiu o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) e os adversários do petista utilizam isso para dizer que ele não poderá ser candidato, pois pode ser barrado pela Lei da Ficha Limpa. Casteglione não vê a decisão como empecilho, pois garante que não houve má-utilização de recursos públicos para caracterizar o dolo, situação prevista na lei como impeditivo para a candidatura.

Por via das dúvidas, ele entrou com uma ação na Justiça pedindo a anulação da sessão da Câmara, alegando que o Legislativo municipal perdeu o prazo para julgamento das contas.

E o PSB, como fica?

Procurado para comentar a sua sucessão, Victor Coelho não se pronunciou. Designou o secretário municipal de Governo e procurador-geral do município, Thiago Bringer, para falar sobre o assunto, incluindo a respeito das duas secretárias cotadas, que não se manifestaram.

"Queremos manter o grupo e o controle da prefeitura, isso é fato. Estamos focados nas realizações, e o prefeito não fala de eleição para não antecipar o debate e não atrapalhar o andamento da gestão Vamos fazer as conversas em abril do ano que vem, após as mudanças partidárias", resume Bringer.

Além de buscar um nome para dar continuidade à sua gestão, Victor Coelho quer alguém que defenda o seu legado, modernize a administração e leve adiante projetos de drenagem e macrodrenagem no município. Os rumores de que ele poderia deixar o PSB foram dissipados pelos correligionários e presidentes da sigla no município e no Estado.

Diante disso, uma pergunta tem se repetido: o PSB vai abrir mão de ter candidatura própria em Cachoeiro, único dos 10 maiores colégios eleitorais do Espírito Santo que governa atualmente?

O presidente municipal do PSB, Christian Marim, disse que está reconstruindo o partido, que seu nome está à disposição da cúpula da legenda, mas não se coloca como pré-candidato. Já o presidente estadual da sigla, Alberto Gavini, garante que a sigla vai "investir para ter nome próprio".