A polarização nas eleições municipais em 2024

Urna eletrônica Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O histórico recente da polarização política e eleitoral no Brasil começa em 2013, nas manifestações gigantes que sacudiram o país. Ali também começou a construção da nossa nova direita. Essa trajetória cria, ao mesmo tempo, o fortalecimento de uma direita como nunca tivemos e um polo que se antepõe e polariza com ela.

Esse quadro ficou ainda mais acirrado com o impeachement da ex-presidente Dilma Rousseff, sobretudo nas grandes manifestações populares que produziu. A essa altura a questão alcançou também as massas, pela intensa utilização das redes sociais e do mundo digital.

Tivemos, na sequência política, as eleições de 2018 – as de 2014 e 2016 sofreram menor impacto, o processo estava amadurecendo – um marco de disruptura e também de enorme polarização eleitoral. Jair Bolsonaro pilotou um processo de desconstrução do campo da política tradicional, conseguindo em torno de sua candidatura uma coalizão de forças que foi desde o cristianismo conservador até o discurso armamentista, desde o monarquismo até o agronegócio. Isso para não ampliarmos muito essa discussão.

Para quem acompanhou surpreso as eleições de 2018, mais surpreso ainda ficou com o que ocorreu em 2022. Tivemos no ano passado uma potencialização do que havia ocorrido em 2018. A coalização bolsonarista disputando contra o arco de alianças construído pelo PT eletrizou as eleições.

O mundo eleitoral ficou dividido de tal forma que o número do partido do ex-presidente Bolsonaro, o 22, arrastou uma lista de políticos pouco expressivos em todo o Brasil. O mesmo fato ocorreu com o 13 do PT. Ou seja, uma eleição onde o comportamento moral de muito valeu, e onde as gestões dos candidatos contaram menos do que suas narrativas.

Estamos agora diante de um novo momento eleitoral, as eleições municipais de 2024. Quem acompanha o quadro da construção do cenário das disputas pode ver muito bem os movimentos atuais. Os grandes personagens da nossa cena política já estão em ação. Partidos, candidatos, gestões municipais, regionais e mesmo a nacional fazem suas apostas e criam suas lógicas de ação. Nesse momento cabe a pergunta: serão as eleições de 2024 tão polarizadas quanto as eleições nacionais?

Quando olhamos o que ocorreu em 2020, vemos que temos traços, ainda que menos intensos, desse quadro polarizado em muitos municípios, sobretudo os maiores. Não com a intensidade generalizada do que se passou nacionalmente, e mesmo regionalmente. Faço aqui uma ilação, uma suposição. Parece que a questão da avaliação das atuais gestões municipais terá mais peso do que teria no quadro da vitória de Bolsonaro em 2022.

Quero explicar. O número de candidatos que seria alavancado pela direita no caso de sua vitória, sobretudo pelas redes sociais, seria muito maior do que aqueles que a esquerda com seus velhos métodos é capaz de alavancar. Assim, o debate ideológico e moral fica menor. De outro lado, as posições adotadas pelo ex-presidente Bolsonaro reduziram – ao menos nesse momento – seu capital político. Não sabemos onde chegarão os imbróglios jurídicos em que anda metido, mas sabemos com clareza que ele não tem o tamanho que teria caso tivesse sido eleito.