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Movimentação política

Ministro de Lula manda recado ao PT no ES sobre eleições de 2024

Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, se reuniu com lideranças petistas no Estado, em Vitória, de olho nas disputas municipais

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 20:28

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

14 jul 2023 às 20:28
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo.
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo (PT-SE) Crédito: Carlos Alberto Silva
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo (PT-SE), se reuniu com o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), vereadores da legenda e lideranças de movimentos sociais, na última quinta-feira (13). Na pauta, um recado para 2024: Macêdo quer o partido como protagonista nas eleições municipais no Espírito Santo para não deixar o bolsonarismo voltar a se fortalecer.
A reunião do grupo petista aconteceu em Vitória, antes da participação do ministro na plenária estadual do Plano Plurianual (PPA) do governo federal.
Embora o PT tenha saído vitorioso nacionalmente em 2022 com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quem venceu a disputa presidencial no Espírito Santo foi o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O bolsonarismo mostrou força nas urnas no Estado também com a eleição do senador Magno Malta (PL) e por ter levado o ex-deputado Carlos Manato (PL) para o segundo turno da disputa para governador, vencida por Renato Casagrande (PSB).
Lula tem governado o país com uma base ampla, que agrega partidos da centro-direita, como União Brasil e MDB. Recentemente, com a discussão da reforma tributária na Câmara dos Deputados, também passou a ter o apoio de um número significativo de parlamentares de outras legendas da direita e centro-direita, como Republicanos e Progressistas (PP).
Macêdo integra o diretório nacional do PT e atuava como um dos vice-presidentes nacionais da sigla até assumir o ministério de Lula. Por ocupar um posto que tem como uma das atribuições manter boa interlocução com a sociedade civil e os partidos da base aliada, o recado do ministro veio para mostrar para as lideranças locais a necessidade de se articular visando à garantia de mais espaço nas Câmaras e nas prefeituras a partir do ano que vem. Em 2020, o PT não elegeu nenhum prefeito no Espírito Santo e só teve 11 vereadores eleitos nas urnas.
Ministro de Lula manda recado ao PT no ES sobre eleições de 2024
De acordo com pessoas presentes à reunião ouvidas por A Gazeta, o ministro enfatizou que Bolsonaro perdeu a eleição, mas o bolsonarismo não foi derrotado. Por isso, ele ressaltou que é preciso estar atento para garantir que nomes do partido tenham sucesso nas urnas. Uma das apostas e prioridades da legenda é a disputa pela Prefeitura de Vitória, que tem o nome do ex-prefeito e deputado estadual João Coser (PT) como cotado.
A deputada federal e presidente estadual do PT, Jack Rocha, confirmou a reunião, mas disse que se tratou de um "reencontro com amigos e companheiros". Macêdo foi tesoureiro do PT de 2015 a 2020 e um dos responsáveis pela organização das caravanas que circularam pelo Brasil antes e depois da prisão de Lula. A última vez que ele havia vindo ao Espírito Santo antes de quinta-feira (13) foi em 2017, junto com o atual presidente da República.
"A mensagem que ele traz é que esse governo é uma frente ampla, mas que o PT precisa ser protagonista desse processo. É um pouco de aspecto de trazer uma fala de motivação para que os movimentos sociais cobrem o governo para que traga resultados, porque o governo é amplo", resumiu a presidente estadual do PT.
Ainda segundo a presidente estadual da legenda, Macêdo relembrou as lutas travadas pelo partido e citou que a eleição de 2022 foi vencida no voto, mesmo depois de todo o processo que o PT passou durante os últimos anos, com a criminalização da política e do partido. 

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